Razer za CES 2019 pripremio tipkovnicu i miša za Xbox One

Razer će na predstojeći CES 2019 sajam između ostaloga donijeti i bežični set za Xbox One koji se sastoji od tipkovnice i miša

Još davne 2015. godine pisali smo o tome kako će Xbox One dobiti podršku za tipkovnicu i miša. Od tada je prošlo gotovo tri i pol godine prije nego li je navedenu podršku Microsoft, sredinom studenog 2018. godine i donio na Xbox One.

Sada su na redu proizvođači PC periferije da osmisle i izrade zanimljive setove (bežične nadamo se) kako bi olakšali gejming onim korisnicima koji se nikako ne mogu navići na kontroler. Jedan od prvih koji će to učiniti je Razer koji je Microsoftov službeni partner.

Razer će svoj bežični set Turret for Xbox One službeno predstaviti tijekom CES-a 2019, a za sada nudi tek fotografije i otkriva pokoje značajke. Cijeli set je bežičan (2,4 GHz), ergonomski oblikovan, a sastoji se od tipkovnice i miša te je prilagođen za korištenje u krilu.

Kako se vidi iz priloga tipkovnica ima ukošeno postolje za dlanove kako bi što bolje odgovarao sjedećem položaju igrača. Razer je osigurao i čvrstu podlošku za miša koja se prema potrebi izvlači iz kućišta tipkovnice. Inače, tipke na tipkovnici i mišu su mehaničke, a miš ima i Razerov 5G optički senzor razlučivosti 16.000 DPI. Kad smo kod tipki spomenimo još i kako tipkovnica ima i jednu posebnu Xbox tipku putem koje se automatski prijavljujete na Xbox One.

Kako je RGB odavno stigao u sve dijelove računalne opreme i periferije tako je RGB osvjetljenje (Xbox Dynamic Lighting i Razer Chroma) dio i Razerovog seta za Xbox One. S jednim punjenjem baterija Turret nudi autonomiju do 40 sati. Cijena na američkom tržištu bit će oko 250 USD. Prednarudžbe su moguće već danas putem Microsoft Storea, no prve isporuke zakazane su za za 31. ožujak 2019. godine.

Ako vam se čini predug termin, imajte na umu da za sada tek manji broj igraćih naslova podržava tipkovnicu i miš (Fortnite, Warframe, Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder i X-Morph: Defense). Za ostale njihovi developeri tek trebaju osigurati podršku. Također treba napomenuti kako Razer Turret nije obvezan, jer na Xboxu One radi i bilo koja druga tipkovnica i miš koje već imate u posjedu.