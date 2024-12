Sega odustaje od proizvodnje konzola: 'Nismo retro tvrtka'

Izvršni direktor Sege za Ameriku i Europu, Shuji Utsumi, rekao je u razgovoru za The Guardian da japanska tvrtka više neće proizvoditi mini-konzole kao što su Mega Drive Mini i Genesis Mini. Umjesto toga, žele se okrenuti budućnosti i modernim igračima.

„Ne idemo više u smjeru mini-konzola. To jednostavno nije naš stil. Želimo se usredotočiti na suvremene igrače. Nismo retro tvrtka. Zaista cijenimo naše nasljeđe, vrijedno nam je, ali istovremeno želimo ponuditi nešto novo, jer ćemo u suprotnom postati povijest. To nije ono čemu težimo“, rekao je Utsumi za The Guardian.

Sega je do sada izdala nekoliko popularnih mini-konzola, uključujući Mega Drive Mini i Mega Drive Mini II, koje su bile dostupne globalno, te Game Gear Micro napravljen samo za japansko tržište. Sega je također putem svoje podružnice Sega Toys lansirala Astro City Mini i Astro City Mini V, konzole dizajnirane za ljubitelje arkadnih igara, koje su sadržavale širok izbor klasičnih naslova s prepoznatljivim dizajnom arkadnih strojeva.

No, unatoč Utsumijevoj tvrdnji da Sega nije retro tvrtka, trenutno oživljavaju niz kultnih igara kao što su Golden Axe, Crazy Taxi, Shinobi i Jet Set Radio.