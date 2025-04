Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Opuštajuća prosječnost

INFO Proizvođač / Izdavač Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA Dojam Idealan izbor za sve koji u večernjim satima traže neki akcijski naslov za opuštanje bez previše mozganja Platforme PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S

Prije godinu dana imali smo priliku zaigrati Infinite Wealth, novi nastavak glavnog serijala franšize Like a Dragon koji nas je odveo na Havaje – što je bio presedan s obzirom na to da su se sve priče do tada odvijale u Japanu. Premda o njemu ne možemo govoriti kao o ozbiljnom RPG-u, bio je iznimno zabavan i daleko ozbiljniji od novog zasebnog izdanja koje se temelji na provjerenoj akciji bez stanki i promišljanja. Na svakom koraku dočekuje nas hrpa negativaca koje treba pošteno išamarati, a taj je posao ovaj put pao na leđa Goroa Majime.

Majima nije novo lice, već povratnik iz nekoliko ranijih izdanja u kojima je, zahvaljujući nevjerojatnoj karizmi, stekao poprilično velik broj fanova među igračima. Toga su bili svjesni i developeri, pa su mu ovom prigodom dodijelili glavnu ulogu. Kako bi jasno naglasili da zaplet ovog poglavlja nema veze s ranijim nastavcima, odlučili su mu izbrisati pamćenje na ne baš uzornu prošlost i baciti ga na obale havajskog otočića, gdje ga spašava dječak Noah. Ubrzo stvari kreću nekontroliranim smjerom i naš junak postaje kapetan piratskog broda, jer eto – jedrenjaci ponovno krstare morima u lovu na blago.

Većinu vremena ipak provodimo na kopnu, gdje nas očekuje niz aktivnosti. Svako malo sukobit ćemo se s kojekakvim neprijateljima kojima smo se iz nekog razloga zamjerili ili ih jednostavno lovimo kako bismo pokupili nagradu. Kako smo već spomenuli, akcija je građena po uzoru na starija izdanja serijala, a Majimi su na raspolaganju dva borbena stila koja možemo mijenjati u letu. Mad Dog je više tradicionalan – naš junak više koristi šake i noževe, osobito protiv usamljenih protivnika. S druge strane, protiv većih skupina preporučljivo je odabrati Sea Dog, u kojem vitlamo sabljama, ispucavamo kubure i kukom se privlačimo udaljenim protivnicima. Dakako, nisu zaboravljeni ni specijalni potezi koje, nakon faze punjenja, možemo iskoristiti – svaki stil borbe ima svoju specijalnost: Mad Dog u vidu naših sjena koje uskaču u borbu, dok Sea Dog omogućuje prizivanje životinja koje su, sukladno navedenom stilu, najefikasnije protiv većih skupina protivnika.

Kakav bi to piratski život bio bez sinjeg mora – ni taj dio igre nije izostavljen. Doduše, osobno nam se nije pretjerano svidio zbog jednostavnosti. Da ne bi bilo zabune, nemamo ništa protiv zabave i ne očekujemo simulaciju – dapače, i dalje nam je u lijepom sjećanju pomorski dio Assassin’s Creeda: Black Flag – no u Pirate Yakuza in Hawaii imamo osjećaj da je sve to previše prazno. Počevši od plovidbe, koja nema veze s vjetrom već isključivo s time u kojem smjeru pogurate gljivu na kontroleru, pa do same borbe. Naš brod je opremljen s dvije vrste topova i strojnicama, a sve se svodi na pravilno zakretanje, u čemu će vam pomoći i "driftanje" (ne šalimo se), dok borba završava ili potapanjem suparnika ili uskakanjem posade na protivnički brod. S obzirom na to da je pomorska karta poprilična, otkrivanjem svjetionika aktivira se mogućnost brzog putovanja, što prilično skraćuje vrludanje od jedne točke interesa do druge, dok istraživanje okolnih otočića može otkriti lokacije sa skrivenim blagom. Nažalost, baš kao i kod pomorskog napucavanja, scenariji se ponavljaju i vrlo brzo postaju dosadni.

Između plovidbe i tučnjave, imamo priliku pozabaviti se i brojnim mini-igrama. Potonjima nas je razmazio prethodnik Infinite Wealth, pa ne čudi da su autori i u ovo izdanje uvrstili masu njih, uključujući povratničke kao što su Sicko Snap, inspiriran Pokémon Snapom, i Crazy Delivery. Nabrajati sve nema smisla jer ih je previše, no vrlo je lako utrošiti desetke dodatnih sati na pikado, mahjong, karaoke, svu silu arkadnih automata ili poker. Igrači kojima se svidi pomorsko ratovanje moći će sudjelovati i u nekoliko tematskih turnira posjetom Pirates’ Coliseumu.

Bez obzira na masu sadržaja, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nije igra koju bismo uzdizali u nebesa, no daleko od toga da je loša. Stari fanovi bez sumnje će u njoj uživati zbog prepoznatljivog ozračja, iako moramo priznati da je itekako primjetno da nije u istom rangu kao izdanja glavnog serijala te da ostavlja dojam da služi kao popuna dok jedno takvo novo ne stigne – što je vjerojatno samo pitanje vremena.

Igrano na PC-ju, kod ustupio proizvođač.