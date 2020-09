Sony konačno otkrio cijenu i datum izlaska novih konzola, prikazane i igre koje stižu

Sony je čekao i dočekao da Microsoft opet prvi objavi cijenu svojih Xbox Series S i Series X konzola, a svi fanovi plavog tabora koji su s nestrpljenjem do sada čekali stigao je i njihov trenutak. Iako nije bilo rečeno da će nova PlayStation Showcase prezentacija uključivati cijenu PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital konzola, kao ni njihov datum izlaska to se, prema očekivanjima mnogih, ipak dogodilo. Zbog toga ta vijest prvo:

Također, predbilježbe za obje konzole otvaraju se sutra, 17. rujna, a iako su kružile glasine da Sony zbog manjka čipova neće moći proizvesti najavljenih 15 milijuna jedinica, izdavač ih je pobio i do kraja ožujka 2021. godine na raspolaganju će biti ta brojka.

Uz to, dobili smo prikaz nekih igara koje smo već imali prilike vidjeti u prezentaciji koja se održala sredinom lipnja, kao i neke nove, pa ćemo izdvojiti neke i kratko opisati druge. Evo što možete očekivati na PlayStationu 5.

Final Fantasy XVI

Prva igra koju su nam Sony i Square Enix prikazali bila je nova igra u legendarnom RPG serijalu Final Fantasy. Zanimljivo je da je video bio snimljen na PC-u koji „emulira performanse PlayStationa 5“, a dobili smo najavni trailer:

Final Fantasy XVI izgleda kao srednjovjekovno i mračnije iskustvo, a osim na PS5 ovaj će RPG izaći i za PC. Ostale konzole se ne spominju, barem zasad, jer se radi o ekskluzivi za Sonyjev novi hardver. Službenih stranica nakon najave još nije bilo, kao ni više detalja o tome što Square Enix točno priprema. Čim ih bude, javit ćemo vam.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Jedna od rijetkih igara koju smo dobili priliku vidjeti i koja će izaći kada i sama konzola je nastavak na hit Marvel's Spider-Man na kojem radi Insomniac Games. Miles Morales izaći će za PlayStation 4 i PlayStation 5 19. studenog u našim krajevima, a dobili smo prvi konkretan prikaz gameplaya.

Radnja igre odvija se godinu dana nakon završetka originala, upravljat ćete novim junakom, grad je opet u opsadnom stanju i morat ćete koristiti stare i nove vještine za nadjačavanje protivnika. Sve dodatne informacije možete potražiti na ovim stranicama.

Hogwarts Legacy

Igra smještena u svijetu Harry Pottera procurila je prošle godine, a sada smo dobili prvi konkretan trailer za igru koju su timovi Avalanche i Portkey Games nazvao Hogwarts Legacy. Zasad znamo da se radi o akcijskom RPG-u s otvorenim svijetom u kojem ćete napraviti svojeg lika i istražiti poznate i nepoznate lokacije u ovom fantazijskom svijetu.

Nije poznato hoće li Hogwarts Legacy biti iskustvo za jednog igrača ili će imati multiplayer i točno kada iduće godine će igra izaći, a ako želite takve informacije dobiti čim postanu dostupne, Warner Bros. nudi opciju ostavljanja email adrese na službenim stranicama. Također, osim PlayStationa 5 nisu spomenute druge platforme, pa ćemo se za takve detalje morati strpjeti.

Resident Evil 8: Village

Nakon gledanja novog trailera za Resident Evil 8: Village stvari nam nisu mnogo jasnije, ali Capcom nam je opet htio pokazati da se nešto dogodilo s Chrisom Redfieldom i da Ethanu, protagonistu prijašnjeg i ovog nastavka, život neće postati nimalo jednostavniji.

Resident Evil 8: Village izaći će nekad u 2021. godini za PlayStation 5, Xbox Series X i PC, a nove detalje o survival hororu koji će po prvi put u serijalu osim hodajućih mrtvaca imati druga nadnaravna bića stižu uskoro. Ako želite biti u toku s novostima, pratite ove stranice.

Deathloop

Nedavno odgođena nova igra koja nam stiže od tvoraca serijala Dishonored i znanstveno-fantastičnog FPS-a Prey dobila je novi prikaz u kojem možemo vidjeti koncept i gameplay. Deathloop nas vodi na otok na kojem želimo prekinuti vremensku petlju ubijanjem meta koje se na njemu nalaze. Stvari nisu jednostavne i iz svakog neuspjelog pokušaja ćete nešto naučiti, a ako vam obični protivnici nisu dovoljni, tu je i plaćeni ubojica na drugoj strani koji vam dodatno otežava.

Deathloop bi trebao izaći u drugom kvartalu 2021. godine za PC i PlayStation 5, a sve što je Arkane do sada objavio nalazi se na službenim stranicama.

Oddworld Soulstorm

Još jedan prikaz dobili smo za novu Abeovu avanturu u Oddworld Soulstorm. Glavni junak ovih brutalnih platformera oslobodio je svoju braću iz Rupture Farmsa, ali stvari nisu krenule na bolje. Nova misija je još teža, brutalnija i krvavija, a evo kako izgleda u akciji.

Oddworld Soulstorm igrat ćemo na Sonyjevim konzolama i računalima, ali ne znamo točno kada. Igra prvi put prikazana prije četiri i pol godine i tim je pisao o razvoju na svojim stranicama. Čim saznamo datum izlaska, javit ćemo.

Five Nights At Freddy's: Security Breach

Nova igra u popularnom horor serijalu Five Nights At Freddy's dobila je veoma kratku najavu, a osim naziva nismo saznali mnogo. Tim zadužen za izradu nastavka Security Breach je Steel Wool Studios, koji iza sebe ima nekoliko manjih igara i Five Nights At Freddy's: Help Wanted.

Demon's Souls

Ljubitelji FromSoftwareovih igara nisu dočekali vijesti za Elden Ring, ali su dobili prvi gameplay prikaz za Demon's Souls Remake na kojem radi Bluepoint Games (izvrstan Shadow of the Colossus remake i remasteri drugih PS3 i PS4 igara). Oni koji su propustili igru koja je započela souls-like trend uskoro će moći vidjeti kako to izgleda u drastično uljepšanom izdanju.

Demon's Souls će biti dostupan na dan izlaska PlayStationa 5, 19. studenog kod nas, a izuzetno je zanimljivo da je na kraju prikaza pisalo da će ovaj RPG izaći i za PC. Hoće li izaći na isti datum kad i PS5 verzija zasad ne znamo, ali je ovo druga ekskluziva, nakon Horizon Zero Dawn, koja će stići na računala. Možda se Sony smiluje i isto napravi i za Bloodborne. Vrijeme će pokazati.

PS Plus Collection

Potencijalan odgovor Sonyja na odličnu ponudu koju Microsoft nudi kroz svoj Game Pass dobio je ime PlayStation Plus Collection. Svi igrači koji plaćaju PS Plus pretplatu na PlayStationu 5 će po izlasku imati pristup nekim od najvećih hitova koji su izašli za PS4, a popis svih igara koji je prikazan u traileru izgleda ovako:

God of War

Monster Hunter: World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4: A Thief's End

Ratchet & Clank (2016 reboot)

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Ne zna se hoće li se kolekcija povećavati, ni radi li se o vremenski ograničenoj ponudi, ali svakako čim nova konzola postane dostupna i ako niste zaigrali neke od ovih igara, moći ćete ih u sklopu pretplate odmah preuzeti. Iako Game Pass nudi puno više igara, ovo je dobar početak za Sony.

Ostale najave

Za kraj ćemo najprije spomenuti igru koja će mnogima vjerojatno biti najvažnija, ali koja je dobila veoma kratak prikaz na samom kraju prezentacije. U izradi je nastavak na God of War, koji se vjerojatno zove God of War: Ragnarök i Studio Santa Monica igru priprema za 2021. godinu.

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

Preostale su tri stvari. Još jedan trailer za Call of Duty: Black Ops Cold War.

Najava za uljepšanu verziju nabrijane akcijske igre Devil May Cry 5: Special Edition koja će biti dostupna čim PlayStation 5 izađe.

Kao i uljepšana verzija battle royale hita Fortnite, koja će također biti dostupna po izlasku nove konzole.

To je sve što je Sony imao za podijeliti ovog puta, a sigurni smo da će prije izlaska konzole imati još koju prezentaciju i još najava igara za PlayStation 5. Ako želite pogledati prezentaciju u cijelosti, nalazi se u nastavku.