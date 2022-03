Sučelje Nintendo Switcha dobilo značajku grupiranja

Više od pet godina nakon što je Nintendo službeno izbacio Switch konzolu, odlučili su dodati dugo očekivanu značajku grupiranja.

Riječ je, dakle, o značajki koja korisnicima omogućuje da naprave mape u koje mogu stavljati videoigre. Tako se, primjerice, može napraviti grupa za Super Mario igre u koju će, očekivano, ići istoimeni naslovi.

Foto: Nintendo

No, kako prenosi The Verge, grupiranje ipak ne radi onako kako će mnogi to misliti, pa se kreiranie mape neće pojaviti na početnom zaslonu, već će se do njih morati dobrano scrollati. Za one kojima se to čini nerazumljivo, Nintendo je na svojim stranicama objavio i mali vodič.

Na koncu valja istaknuti da verzija firmwarea 14.0 također donosi i neke izmjene kod relativno nove Bluetooth značajke. Sada se, naime, može podesiti glasnoća bežičnih slušalica ili zvučnika pomoću Switcha ili gumba na Bluetooth uređaju.