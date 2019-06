THE C64, klon nekada popularnog Commodorea C64 stiže početkom prosinca

Retro Games Ltd. iza sebe već ima jedan uspješan projekt oživljavanja nekada mega popularnog računala Commodore 64. Podsjetimo, reinkarnacija ovog računala iz 80-tih godina prošlog stoljeća stigla je početkom 2018. godine u vidu igraće konzole. Jedina zamjerka zaljubljenika u Commodore 64 je bila ta što se radilo o mini izdanju kojemu je tipkovnica bila tek ukras.

Proizvođač je stoga krajem te iste godine najavio kako ima u planu izdati i inačicu u punoj veličini s potpuno funkcionalnom tipkovnicom. Takav model po ničemu ne bi trebao otkriti da se ne radi o pravom Commodore računalu.

Sada je konačno poznat i datum kada će The C64 krenuti u prodaju – 5. prosinca 2019. godine. Budući da će biti veći i da će imati funkcionalnu tipkovnicu i cijena će mu očekivano biti veća. Trenutno su moguće prednarudžbe iz kojih je vidljivo kako će The C64 na europskom tržištu stajati oko 120 eura.

THE C64 moći će se koristiti u tri različita moda – C64, VIC 20 i Games Carousel. Uz THE C64 stižu i 64 igre - Boulder Dash, Bounder, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Deflektor, Destroyer, Impossible Mission, Impossible Mission II, Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, Winter Games i druge. Potpuni popis uključenih naslova možete proučiti ovdje.

Kupci ove retro igraće konzole u pakiranju dobivaju jedan joystick, sve potrebe kabele (HDMI i USB), naponski adapter te tiskane upute. THE C64 podržava razlučivost zaslona do HD razlučivosti. Budući da THE C64 ima i USB portove moguće je učitati i druge igraće te aplikacijske naslove ili pomoću BASIC-a, isprogramirati vlastite. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.