Anno 1800 – Na čelu industrijske revolucije

Gledajući pozorno planirane gradove na Ubisoftovim promotivnim materijalima, lako je upasti u zamku i nakon pokretanja kampanje Anna 1800 baciti se na urbano planiranje. No na površinu brzo izlazi sirovija strana igre, u kojoj neprestani napredak stoji ispred komfora i estetike

Anno 1800 Proizvođač/Izdavač Blue Byte / Ubisoft Žanr Strateška Platforme PC Min. konfiguracija: i5 3470/FX 6350, 8 GB RAM, GeForce 670 GTX/Radeon R9 285 URL www.anno-union.com

Anno 1800 igra je koja se oslanja na neprestanu potragu za ravnotežom između produktivnosti i zadovoljstva radne snage, što je karakteristično za industrijsku revoluciju, koja predstavlja centralnu temu novog nastavka s kojim se serijal nakon osam godina duge avanture u budućnosti vratio svojim povijesnim korijenima. I dobro da jest. Proizvodnja mikročipova, deuterija i mjesečevog leda pruža znatno manje zadovoljstva od proizvodnje rakije, svinjske masti i ugljena. Ipak, povratak u prošlost nije ono što Anno 1800 čini boljim od svojih prethodnika – to bi bila njegova evolucija kroz godine.

Evolucija grada u industrijskoj revoluciji znatno je zanimljivija od futurističkih gradova, kakve smo u Annu razvijali posljednjih osam godina

Anno 1800 možemo igrati na nekoliko načina, i u svojoj srži svi su više-manje isti. Modovi Campaign, Sandbox i Multiplayer koriste identične mehanike, i tek ih suptilne razlike čine jedinstvenima. Konkretnije, razlika između igranja solo i na mreži svodi se uglavnom na diplomaciju, jer živi su igrači znatno prepredeniji od onih kojima upravlja umjetna inteligencija. Ipak, kako serijal Anno nije najpopularniji po igranju multiplayeru, očekujemo da će većina u njemu ipak uživati sama. Modovi Campaign i Sandbox u svemu su više-manje jednaki. Potonji je namijenjen samouvjerenim veteranima serijala, koji kroz pokušaje i pogreške žele shvatiti svijet Anna, a prvi zapravo predstavlja glorificirani 15-ak sati dug tutorial s relativno mlakom, ali ne dosadnom, pričom, ispunjenom intrigama, ubojstvima, tajnim društvima i izdajama.

Širenjem na Novi svijet dobivamo pristup jedinstvenim resursima i pogonima, no moramo paziti i na specifične potrebe ljudi u novim kolonijama

Koji god mod odaberemo, Anno 1800 u prvim je satima najklasičniji city-builder u kojem pokušavamo stvoriti temelje nečega što će u budućnosti postati velegrad. Prvi cilj jest izgraditi autonomnu seosku zajednicu, sposobnu zadovoljiti sve svoje potrebe. Prvi stanovnici relativno su nezahtjevni, i za zadovoljstvo im je dovoljna jednostavna hrana, odjeća i nešto zabave.

Samim time, lako ih je privući i dovesti do faze u kojoj su spremni napredovati. Sretne seljake, čije su sve potrebe potpuno zadovoljene, moguće je podići na idući razvojni stupanj. Činimo to unapređenjem njihovih farmi u radničke stambene zgrade, koje predstavljaju znatno ugodnije mjesto za život. Farmeri tada postaju industrijski radnici, a osim titule, mijenjaju im se i pogledi na život. Osim osnovne hrane i odjeće, sada zahtijevaju kavu, procesiranu hranu te edukaciju i religijske sadržaje. Srećom, unapređenjem prve kuće u selu otvaraju se nove opcije – možemo početi s izgradnjom industrijskih pogona, ali i ostale infrastrukture koja će nas dovesti do idućeg stupnja razvoja, i naše naselje pretvoriti u mali grad.

Ekspedicije su novost u serijalu Anno, i kroz njih možemo osigurati jedinstvene bonuse, dodatke i sirovine

Stari i novi svijet

Tek nakon dolaska do trećeg stupnja razvoja populacije i privlačenja obrtnika u svoje gradove, svjedočimo pravoj dubini koju Anno 1800 nudi. Građani trećeg stupnja još su zahtjevniji od industrijskih radnika, a njihove potrebe takve su da ih više ne možemo jednostavno zadovoljiti. Sirovine potrebne za proizvodnju dobara koje trebamo, želimo li treći stupanj stanovnika održati sretnim, nije više moguće osigurati na originalnom otoku, i valja se proširiti. Činimo to pronalaženjem napuštenog otoka na drugoj novoj mapi, i stvaranjem potpuno nove kolonije, u kojoj redovi stanovništva imaju drugačiju podjelu i potrebe, ali i drugačije proizvodne procese i resurse na raspolaganju.

Za optimalni razvoj potrebno je pozabaviti se optimizacijom proizvodnje i trgovinom, gdje do izražaja dolazi strateška komponenta. Svaka proizvodna komponenta, počevši od najjednostavnijih farmi svinja, do složene proizvodnje naftnih derivata, ima proizvodni tempo koji ovisi o nekoliko faktora – od dostupnosti odgovarajuće radne snage, preko raspoloživosti potrebnih sirovina, do učinkovitosti transportnog i skladišnog sustava. Te je faktore potrebno fino uskladiti, ako ne želimo da proizvodnja stoji, a stanje u kolonijalnoj riznici pada.

Optimiziranjem proizvodnih procesa i logistike osiguravamo bolju produktivnost, ali i veće zadovoljstvo radnika

Kada postanemo vješti u optimizaciji proizvodnih procesa, možemo se fokusirati na trgovinu koju možemo ostvariti s nizom drugih kolonija kojima upravlja AI. Na čelima tih kolonija nalaze se likovi različitih osobina, s kojima kroz jednostavne diplomatske odnose ostvarujemo suradnju na više razina, no ne prije nego što osiguramo njihovo povjerenje. To činimo kombinacijom sporednih misija, manjih zadataka i komunikacije. Upravljanje trgovačkim rutama složen je zadatak, koji igra ne objašnjava najjasnije, pa je potrebno mnogo pokušaja i pogrešaka prije nego što pronađemo optimalna rješenja.

Određeni se resursi mogu pronaći i na ekspedicijama koje predstavljaju potpunu novost u serijalu. Kroz ove kratke aktivnosti i njihov sustav rizika i nagrade osiguravamo si jedinstvene bonuse u obliku specijalnih resursa, egzotičnih životinja i sličnih stvari kojima je moguće unaprijediti vlastitu infrastrukturu ili ih koristiti u trgovini.

Relativno jednostavna i površna politička komponenta nije na razini one u Tropicu, no služi svrsi i važan je dio igre

U kasnijim fazama igre, jednom kad industrija dovoljno poraste, a zdravo nadmetanje između kolonija postane suparništvo, na scenu stupa ratovanje. Ono je, tradicionalno za Anno, najslabija točka igre. Svodi se na pomorske bitke malenih flota, bez dubine ili posebne privlačnosti. Srećom, ratovanje se, uz nešto financijskog taktiziranja i trgovine dionicama, gotovo potpuno može izbjeći.

Površnim političkim elementima, slabašnoj priči i dosadnom ratovanju unatoč, Anno 1800 briljantan je city-builder iznimne prezentacije, s velikom replay vrijednosti. Bogata je ovo igra dobro pogođenog tempa, koja vas neće zamarati besmislenim detaljima. Igra koja serijal Anno nedvojbeno vraća na sam vrh žanra.

Anno 1800 DLC - The Passage - Život na sjeveru Osim nešto manjih premium i besplatnih dodataka, Anno 1800 u svom post-launch razdoblju dobit će novu ledenu avanturu, u sklopu koje ćemo se preseliti na sjeverni pol u potrazi za izgubljenom ekspedicijom. Tamo ćemo graditi novu bazu s jedinstvenim proizvodnim lancima i izazovima. Datum izlaska ovog proširenja nepoznat je, no znamo da će ga pratiti kooperativni mod, o kojem ćemo detalje također dobiti nešto kasnije.