U izradi Total War: Star Wars?

Ako je vjerovati „pouzdanom izvoru” koji je ovu radosnu vijest odlučio podijeliti s gaming portalom Dualshockers, u relativno doglednoj budućnosti trebali bismo imati priliku zaigrati Total War: Star Wars.

Naime, kako prenosi Dualshockers, britanski developer Creative Assembly trenutno marljivo radi na tri projekta, a od kojih bi jedan trebao biti baziran na Star Wars licenci.

Ako se šuškanja pokažu istinitima, to bi bila prva strategija smještena u Star Wars univerzum nakon Petroglyphovog Star Wars: The Empire at Wara iz 2006. godine, ali i treći izlet serijala u fantastične vode nakon trilogije Total War: Warhammer i Total War: Three Kingdomsa.

Nažalost, s obzirom na to da se nitko iz Creative Assemblyja još uvijek nije službeno oglasio, hoće li i kada točno Total War: Star Wars ugledati svjetlo dana tek ostaje za vidjeti.

Nadajmo se samo da će se dotični po svom potencijalnom izlasku ipak pokazati uspješnijim od Total War: Pharaoha, posljednjeg izdanka ovoga nekoć izvrsnog serijala...