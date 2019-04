Anthem - Jad i čemer

Anthem Proizvođač/Izdavač BioWare/EA Žanr TPS, looter shooter Platforme PC, PS4, Xbox One

BioWare je nekad bio razvojni tim poznat po stvaranju intrigantnih i zanimljivih svjetova, likova i priča, a osim toga, znali su napraviti solidan gameplay. Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect, sve su te igre imale nešto posebno i njihovo su ime igrači izgovarali s veseljem. Iako je EA akviziciju tima odradio prije dvanaest godina, problemi su se počeli javljati prije nekoliko, kada su u igraćoj industriji sve popularniji postali multiplayer sadržaji, kao i “dodatne prilike za monetizaciju”, odnosno jednostavnije, mikrotransakcije.

Mass Effect 3 izašao je prije nego što je trebao, i imao je svakakve probleme, a Andromeda je bila veliko razočaranje. Dragon Age: Inquisition svidio se kritičarima, no fanovi nisu dijelili to oduševljenje. Dvije igre su otkazali, a najnovija, imena Anthem, možda je posljednji čavao u lijes nekad cijenjenog studija. Ovaj looter shooter s pogledom iz trećeg lica počeo je s razvojem kada je Destiny bio izuzetno popularan, a EA je zaključio da bi se takvo što dugo moglo monetizirati.

Iako uz neku BioWareovu igru ne bismo baš vezali dobru borbu, ona je u Anthemu najbolja stvar

Tim koji nije bio poznat prema borbi već prema pričama koje želi podijeliti, morao je nešto napraviti u čemu bi bili prosječni, pa rezultat, nažalost, nikoga ne bi trebao iznenaditi. Anthem nije najgora igra koju ćete zaigrati, ima ih mnogo gorih, no kad od nekog tima očekujete bolje stvari, može vam jedino biti žao kada vas dočeka ovakav konačni proizvod. Još jednom je evidentno da je timu trebalo više vremena za razvoj, koje od izdavača nisu dobili.

Osim tri vrste misija kojima ćete se baviti veći dio vremena, tu i tamo pojavi se neka s rješavanjem jednostavnih zagonetki

Igru se može podijeliti na dvije stvari – hodanje po bazi Fort Tarsis s pogledom iz prvog lica i razgovaranje s likovima, te trčanje, letenje, pucanje i rješavanje misija izvan tih zidina, u moćnom mehaniziranom odijelu Javelin s pogledom iz trećeg lica. Svijet koji je tim napravio vrlo je lijep, i animacije, kao i dijalozi, u odnosu na Andromedu mnogo su bolji, ali to nije važno kada se sve čini praznim i beživotnim. Spomenuta baza ima stanovnike i s nekima možete razgovarati ako želite, no većina ih stoji i ništa ne radi. Ne pomaže ni to što se vaš lik kreće puževim korakom (i nakon nadogradnje je dosta sporo), pa iako su vam neki likovi zanimljivi, šetanje traje predugo i tlaka je.

Fort Tarsis ima nešto ljudi i, kao i ostatak igre, izgleda dobro, no dok hodate tim skučenim ulicama, osjećat ćete se prazno

Situacija vani je bolja, i borba, koja uglavnom podsjeća na Andromedu sa svojim combo napadima, u kojima spajate elemente i oružja, vrlo je dobro odrađena. No, vrlo brzo i tu dolazimo do problema. Korištenje Javelina je zabavno, i svaka od četiri klase ima svoje posebnosti, ali kada cijelo vrijeme pucate po dvije vrste neprijatelja (beštije ili ljudi s oružjem) i radite tri tipa misija (stoj u krugu i pucaj, traži stvari po podu i pucaj, aktiviraj stvari i pucaj dok se neprijatelji ne prestanu pojavljivati), čak i ono što je dobro, dojadi. Jest da u cijelom tom procesu levelirate i skupljate novu opremu, ali kako ona ne mijenja drastično način kako igrate, nema nekog osjećaja napretka.

Ako se igri nešto mora priznati, onda je to da izgleda vrlo dobro

Ono što je još zbunjujuće u dizajnu jest to da se gotovo sve krije iza nekog učitavanja, pa ako nemate SSD, provest ćete mnogo vremena čekajući. Želite promijeniti opremu? Učitavanje. Spremate se na misiju? Učitavanje. Usred misije ste kojim slučajem poginuli? Učitavanje i vraćanje na mjesto prije nego što ste započeli borbu. Usred misije morate ući u neku špilju? Učitavanje. Stvar je još čudnija s multiplayerom, na kojem igra inzistira. Možete sami igrati u privatnim partijama, ali odmah ćete dobiti upozorenje kako je bolje da igrate s drugima. Zbog toga se nekad zna dogoditi da prelazite neku misiju prvi put, ali vas matchmaking spoji s nekim tko je već krenuo, i zbog toga propustite prvi dio.

Vidi se da je nakon debakla s animacijama i izgledom likova u Andromedi razvojni tim nešto naučio; šteta što s njima nećete uvijek htjeti razgovarati

O bugovima i problemima s balansiranjem opreme dalo bi se napisati mnogo, ali reći ćemo samo to da ih ima. BioWare je već uspio riješiti dosta problema, i nakon prve dvije zakrpe situacija je postala dosta bolja, ali kako će uspjeti popraviti probleme s dizajnom, ne znamo. Priču nismo spominjali, jer nije ništa posebno. Od samog početka likovi se razbacuju raznim terminima, o kojima više možete saznati ako pročitate Journal, ali u principu, svodi se na to da spašavate svijet od zla.

Nakon svake misije dobivat ćete novi loot, a nažalost, većinu ćete razbijati na dijelove jer nije zanimljiv

Anthem ima potencijala i dobrih ideja, a sam gameplay zna biti zabavan. Problem je to što sa svakim satom igre svi ti manji problemi i iritacije postaju sve veći. Zatim se to umjesto u ljutnju pretvori u tugu, jer igra je mogla biti mnogo bolja da su tvorci imali još vremena za dorađivanje. BioWare ima velike planove i najavili su brojne dodatne sadržaje i promjene koje stižu, no hoće li biti dovoljno igrača da ih vidi – odgovor je – najvjerojatnije ne.