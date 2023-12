Dragon Age: Dreadwolf stiže s masivnim područjima za koja nismo ni znali da postoje

Posljednji u serijalu, Dragon Age: Inquistion, smo zaigrali davne 2014., da bi godinu dana kasnije BioWare počeo raditi na novom poglavlju, Dragon Age: Dreadwolf. Iako je službeno najavljen tri godine kasnije, ni dan danas ga nema nigdje na vidiku, no stvari se ipak kreću prema naprijed. Naime, u novom videu kojeg su autori jučer objavili i popratili ga adekvatnim blogom, prikazali su neka područja koja ćemo moći pohoditi u nastavku i naglasili kako stvaraju najveći svijet do sada.

U svom obraćanju, autori kažu kako smo u svakom poglavlju do sada vidjeli samo dio svijeta, Ferelden u prvom, Kirkwall u drugom, te Orlais u trećem. Dragon Age: Dreadwolf je pak smješten u carstvo Tevinter, no tijekom igranja ćemo prelaziti njegove granice, te zalutati u Antivu i Rivian na istoku, te Anderfels na zapadu, premda mapa prikazuje daleko više interesnih zona o kojima se trenutno šuti. Nažalost, video koji je prikazan je prilično kratak i ne otkriva previše o samoj igrivosti, no prema obećanju, detaljno otkrivanje Dragon Agea: Dreadwolf je zakazano za nadolazeće ljeto.