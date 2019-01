Ashen - Light Souls

U posljednjih nekoliko godina mnogi su se developeri iskušali u izradi RPG-ova koji su se uspoređivali sa serijalom Dark Souls, a razvojni tim A44 pripremio je igru koja je do sada najvjernija originalnoj formuli

Ashen Proizvođač/Izdavač A44/Anapurna Interactive Žanr RPG Platforme Windows, Xbox One

Otkad je From Softwareov RPG serijal Dark Souls postao popularan, brojne se igre s njime uspoređuju. Igra je teška? Dark Souls. U igri umirete puno? Dark Souls. Borbi morate pristupiti pažljivo i izbjegavati suočavanje s više neprijatelja istovremeno? Dark Souls. Do sada smo imali prilike zaigrati brojne igre koje preuzimaju dosta mehanika, ali svejedno pokušavaju imati značajnije posebnosti, no Ashen nije među njima.

Tamnice su prilično mračne, ali za istraživanje sa sobom nosite lampu koja vam pomaže

Najnoviji naslov koji se može opisati kao soulslike (termin koji se već neko vrijeme koristi za sve igre koje podsjećaju na Miyazakijeva djela), bez ikakva srama pokazuje što im se sve sviđalo u From Softwareovim hitovima, tako da je iskrenije reći da se radi o klonu. Naravno, to često ne završava dobro, ali na svu sreću, razvojni tim A44 taj je posao dobro odradio.

Umjesto vatre, u ovoj igri se regenerirate ispred ritualnog kamenja, a nakon nekog vremena, uz pomoć bića otključavate mogućnost teleportacije za bržu navigaciju

Za početak reći ćemo ono što je direktno preuzeto iz Dark Soulsa. Vi ste bezimeni ratnik ili ratnica koja mora spasiti svijet u kojem nestaje svjetlost. Nakon uvoda, imate priliku podesiti svoj izgled i odmah ste bačeni u akciju. U borbi ćete koristiti tri tipa oružja – ona koja koristite jednom rukom uz štit u drugoj, ona za koje vam trebaju obje ruke, i koplja koja služe za gađanje protivnika iz daljine. Za napad i obranu morate imati dovoljno stamine, kao i za rolanje. Protivnika će uglavnom uvijek biti više nego vas, i morate paziti da ne uletite među njih, ali unatoč pozornosti, često ćete umirati. Za nadogradnju opreme koristit ćete valutu zvanu Scoria, koju dobivate nakon što uspješno umlatite neprijatelje, a ako oni umlate vas, ostajete bez svega i morate se vratiti do mjesta gdje se to dogodilo, kako ne biste izgubili teško zarađeni “novac”.

Oružja i oprema koju sa sobom nosite jedino je što ćete nadograđivati, a za to će vam trebati Scoria

Budući da je sve to već poznato, nešto je ipak trebalo napraviti malo drugačije. Sustavi u igri dosta su pojednostavljeni. Svojeg lika nećete nadograđivati, već samo opremu koju ćete koristiti. Borba je, osim koplja, u većini slučajeva prsa o prsa, i nema sustava magije. No, u odnosu na svoj uzor, mnogo je veći naglasak stavljen na interakciju s NPC-jevima i rješavanjem njihovih questova na kojima će vam se pridružiti, a kako kroz igru napredujete, gledat ćete kako vaša baza u kojoj nadograđujete lika od ruševina postaje lijepi grad.

U početku će vaš grad biti ruševan, no što u igri dođete dalje, to će stanovnici više izgraditi, a zanimljivo je i pratiti razvoj

Najviše se ipak ističu izgled i atmosfera. Iako su minimalistički, i vanjski svijet i tamnice koje ćete istraživati, predivni su. Osim neprijatelja ima i raznih životinja koje ga nastanjuju, svako područje izgleda drugačije, i sve vas vuče da detaljnije istražite. To možete raditi sami ili vam se kroz pasivni multiplayer može pridružiti drugi igrač (mogu utjeloviti nekog NPC-ja, a jedini način da ih prepoznate je da primijetite kako se ponašaju), pa iako se radi o igri koja je vrlo slična Dark Soulsima, preporučili bismo je i onima koji inače vole taj tip igara, kao i onima koji ga inače možda izbjegavaju.

Kao što priliči ovakvim igrama, bosseva mora biti, a susrete s njima ćete pamtiti

