Battlefield V - Nebrušeni dijamant

Battlefield V Proizvođač/Izdavač DICE / Electronic Arts Žanr FPS Platforme Windows, PS4, Xbox One

Kad je sletio na naše igraće strojeve, u listopadu 2016. godine, Battlefield 1 bio je jedna od najzaokruženijih igara u serijalu. Možda nije imao sadržaja koliko je sa sobom donio Battlefield 4, ni inovacija koje je u žanr svojedobno donio Battlefield 2, no imao je nešto mnogo važnije – gotovo besprijekoran launch. Bila je to prva igra serijala koja je radila od početka, s izvrsnim balansom, stabilnim serverima i s malim brojem bugova. Na trenutak je izgledalo kao da slijedi novo doba, ono u kojem online igre u prvim danima rade besprijekorno, igrači su sretni, a na bojištu se između krikova palih vojnika čuje smijeh zadovoljstva prouzročen izostankom uobičajenih “dječjih bolesti” online pucačina. Tada je došao Battlefield V.

Puni krug

Battlefield je s posljednjim nastavkom napravio puni krug i vratio se tamo gdje je sve počelo – u Drugi svjetski rat. Bio je to logičan potez nakon što je prethodnim nastavkom DICE napravio soft-reboot i Battlefield u mnogočemu učinio drugačijim, zadržavajući njegovu srž. Dobili smo, tako, igru koja više nego ikad fokus stavlja na timski trud te pojedince koji traže način da sami promijene tijek borbe stavlja u nepovoljan položaj. Isto tako, Battlefield V od igrača traži da više pozornosti posvete onome što se zbiva na terenu, bilo da se radi o raspodjeli klasa, tendencijama protivničkog tima ili broju zastava koje njegov tim ima pod kontrolom, te ovisno o tome mijenja taktiku. Te promjene najviše do izražaja dolaze u centralnom igraćem modu – Grand Operations.

Za razliku od moda sličnog imena u Battlefieldu 1, koji mnogi smatraju najboljim modom koji je serijal do sada ponudio, Grand Operations ne donosi samo linearnu bitku po sektorima, već u jednu “operaciju” gura do četiri mape i četiri moda. Prva faza uvijek počinje modom Airborne, kombinacijom klasičnog Operationsa i Rusha, u kojem napadački tim iskače iz aviona te počinje uništavati artiljeriju obrambenog tima. Druga i treća faza borbe odvijaju se na različitim mapama i kroz različite modove, najčešće Conquest, Frontlines i Breakthrough. Ishod borbe tri početne faze uvjetuje postojanje četvrte – Final Stand. Ta faza Grand Operationsa zapravo je Battlefieldova verzija danas popularnog Battle Royala, s dva suprotstavljena tima, područjem za igranje koje se smanjuje, ograničenim streljivom, i pravilom koje kaže da respawnanja nema, i pobjedu odnosi onaj tim koji uspješno potamani sve protivnike.

Poput klasičnog Operationsa iz Battlefielda 1, Grand Operations mape povezuje kroz neku vrstu priče, no moramo primijetiti kako razvojni tim ovom dijelu moda nije posvetio dovoljno pozornosti. Naime, bez obzira na ishod određene faze, međuscena za vrijeme učitavanja iduće bit će identična. To ubija iluziju kontinuiteta i čitavu priču zapravo čini suvišnom te se postavlja pitanje zašto uopće postoji.

Osim Grand Operationsa, Battlefield V nudi četiri tradicionalna moda u obliku Conquesta, uvijek najpopularnijeg igraćeg moda u serijalu, te Dominationsa, Frontlinesa i Team Deathmatcha.

Skoro sve po starom

Mehanika napucavanja nije se mnogo mijenjala od prethodne igre serijala i zadržala je takozvani “papir-škare-kamen” pristup u odabiru naoružanja, klasa i opreme. Svako oružje u igri ima dobre i loše strane pa nijedno nije univerzalno najbolje. Kandidati postoje, no kroz zakrpe s balansnim promjenama i to će vremenom biti ispravljeno. Slično vrijedi za klase, od kojih svaka ima strogo definiranu ulogu i u ostalima se ne snalazi najbolje. Konkretnije, klasa Support opremljena je snažnim naoružanjem i sposobnostima koje joj omogućuju da iz pozadine pruža neizmjerno vrijednu podršku svom timu, no u bliskoj borbi često je ranjiva i gotovo beskorisna. Igrači mogu unaprijed definirati četiri osnovne klase – Assault, Medic, Support i Recon – s po dvije kategorije u obje frakcije, te svoja oružja nadograditi specijalizacijama i dodacima prema želji, ovisno o načinu kako igraju. Igračev utjecaj na specifikacije oružja nije osobito velik, no zbog ravnopravnosti onih koji tek počinju i veterana ne bi ni trebao biti.

Dizajn mapa također je zadržao sve temeljne vrijednosti serijala kojem pripada. Mape su uglavnom otvorene, s mnogo prolaza i minimalnim brojem choke-pointova, često cirkularne s mnogo taktičkih zaklona i područja na kojima je moguće izgraditi utvrde. Izgradnja je važan dio Battlefielda V, i može značiti razliku između izgubljene i obranjene zastave, a iako smo na početku bili ekstremno skeptični oko koncepta, vrlo je dobro ukomponirana u čitavo iskustvo.

Kao jedan od stupova Battlefielda, vozila su u Battlefieldu V od ključne važnosti. Njihova razornost timu koji ih ispravno koristi nedvojbeno može donijeti pobjedu, no više nisu načinjena od “neuništivija”. Naime, usamljeno vozilo laka je meta za protivnike i svoj potencijal može ostvariti samo kad ga okružuje pješaštvo. Iako za veterane ratne mehanizacije bolna, ova je promjena dobrodošla. Dani dominacije tenkova su iza nas, stigli su dani dominacije dobrih timova.

Beta nakon bete Iako sve napisano zvuči vrlo dobro, Battlefield V u mnogočemu je nebrušen. Sektori na mapama na kojima FPS pada kao pokošen ništa su u usporedbi s game-breaking bugovima, kakvi se ovdje mogu naći. Propadanje bombi potrebnih za napredak kroz mapu, greške s animacijama, teksture koje nedostaju i avioni s točkama za spawn, koji naprosto nestaju usred runde, samo su dio problema s kojima se igrači i danas nose. Iako to nije, Battlefield V djeluje kao Early Access igra, pa iako smo sigurni da će većina problema u dogledno vrijeme biti ispravljena, ne možemo sakriti grimasu zbog gorkog okusa koji njegova nedovršenost ostavlja u ustima.