Call of Duty: Black Ops 4 - Zaokruženi paket

Uz iznimku Call of Dutyja 2, za čiji razvoj su developeri trebali nešto više vremena, uz ovaj vremešni serijal, započet 2003. godine, svake se godine iznova zabavljamo uz nova izdanja. Iako generalno postoji nekoliko priča koje nam isporučuju scenaristi različitih razvojnih timova, one služe isključivo kao podloga za smislenu solo kampanju, koja je sve do ove godine bila obavezna komponenta svakog Call of Dutyja. Iako smo prilikom najave Black Opsa 4 i otkrića kako je kampanja izbačena iz ovogodišnjeg nastavka odmahivali glavom, drago nam je da smo bili u krivu. Mrežno igranje već odavno čini osnovicu svakog Call of Dutyja i razlog zbog kojih ga fanovi igraju mjesecima, pa i ne čudi da su Activision i Treyarch, umjesto na kampanju, milijunske resurse odlučili utrošiti upravo na taj najvažniji dio – i nisu nimalo pogriješili. Dapače, bez obzira na to što smo se prijašnjih godina nagledali noviteta koje je svako poglavlje donijelo, mišljenja smo da toliko novih, i što je važnije, značajnih stvari, nije predstavilo niti jedno do sada.

Ulaskom u Black Ops 4, nude nam se četiri različita načina igranja, od kojih ćemo se prvo posvetiti Specialist HQ-u. On predstavlja jedini način da Call of Duty igrate solo, no ni u kojem slučaju ne služi kao zamjena za tradicionalnu kampanju. Naime, riječ je o tutorialima na koje svakako preporučujemo utrošiti vrijeme, jer nas kroz deset scenarija upoznaju s unikatnim sposobnostima klasa koje su nam dostupne. Svaka od njih više je ili manje korisna za određene uloge, pogotovo ako igrate s prijateljima i povezani ste glasovnom komunikacijom, jer neke jednostavno vape za pravodobnim reakcijama suboraca, što u partijama u koje ulazimo sami, i slušamo meketanje kojekakvih čudak,a na nama nepoznatim jezicima, nije ostvarivo. Osobni favoriti trenutačno su nam Firebreak sa svojim prijenosnim reaktorom kojim širi radijaciju oko sebe, i bacačem plamena, te Nomad, čije su specijalnosti mine i pas K9, od kojeg protivnici strepe.

Najveću novost Black Opsa 4 predstavlja način igranja Blackout, ili ako vam je draže, čistokrvni battle royale, što je nešto što do sada nismo imali priliku zaigrati u ovom serijalu. Njegova najava bila je popraćena komentarima kako neće moći konkurirati PUBG-u, iz kojeg nesumnjivo posuđuje mnogo toga, ili, primjerice, Fortniteu, što je u trenutačnom stadiju činjenica, no ako ga developeri nastave razvijati, nije isključeno da im se u jednom trenutku opasno približi. Ukratko, izbačeni smo iz zrakoplova, spuštamo se padobranom na željenu lokaciju, i brzinski se opremamo kako bismo bili spremni od sto igrača ostati posljednji na mapi i tako odnijeti pobjedu. Dakako, područje igranja konstantno se smanjuje, čime smo prisiljeni na vječno kretanje i traženje vozila, no koliko god je zbog takvih elemenata ili, primjerice, nadogradnji oružja usporedba s PUBG-om neizbježna, na svakom će vam koraku biti kristalno jasno da se nalazite u CoD-u i rabite njegove mehanike trčanja, uklizavanja i svih ostalih stvari prema kojima je prepoznatljiv.

Stari fanovi vjerojatno će ipak radije zaigrati klasični multiplayer, iz kojeg su izbačeni futuristički elementi poput trčanja po zidovima iz prethodnog Black Opsa, te je borba, prema našem mišljenju, smislenija. Pozdravljamo i izmjene glede nadopune zdravlja, gdje više nije dovoljno sakriti se iza zida i čekati da magija oporavka odradi svoje, već je prva pomoć moguća jedino pritiskom na zadanu tipku, i pritom treba imati na umu kako proces nije trenutan te da za novu primjenu treba pričekati neko vrijeme. Uz povratničke modove poput Dominationa, Free-for-all, Search and destroy ili svima dragog Team deathmatcha, Black Ops 4 dolazi i s dva nova načina igranja: Control i Heist. U Controlu je cilj u isto vrijeme preuzeti ili obraniti dvije kontrolne točke, uz ograničeni broj “života”, i manje nam je sjeo od Heista, kojem će se razveseliti fanovi Counter Strikea. Naime, u njemu timovi moraju ukrasti vreću s novcem i u što kraćem vremenu odnijeti je na mjesto izvlačenja, s obzirom na to da se vremenom prazni. Prije početka iduće runde, ekipe dobivaju preddefinirane iznose za kupnju oružja i opreme, a pobjednicima iz prethodnog kruga proračun je dodatno uvećan.

Zombiji na Titanicu

Za sam kraj ostavili smo Zombies, način igranja koji ili obožavate ili ga ne podnosite iz bilo kojeg razloga, a nije da ih nema dovoljno. Osobno nam se sviđaju dugotrajne sesije i traženje rješenja koja otvaraju nova područja, kao i sam ugođaj kada okruženi hordama nemrtvih očajnički hodamo unatrag, praznimo posljednje rezerve streljiva i vapimo za pomoć. Ovaj put autori su pripremili četiri scenarija ako ste vlasnik Season Passa, odnosno tri bez njega. Blood of the Dead redizajnirani je Mob of the Dead, koji smo zaigrali u Black Opsu II s nekim novim postavkama, a IX nas vodi u drevni Rim. Osobni favorit nam je Voyage of Despair, smješten na Titanic koji tone, u kojem nas očekuju uski prolazi i stalno prisutan osjećaj klaustrofobije. Posljednji scenarij Classified nismo imali prigodu zaigrati, ali kako stoji u opisu Season Passa, riječ je o remasteriranoj mapi Five iz originalnog Black Opsa.

Call of Duty: Black Ops 4 u svakom je slučaju pomno smišljen i realiziran, dajući fanovima pucačina dovoljno razloga da ga zaigraju, no prije no što izvučete novčanik, bacite oko na okvir i ponovno razmislite želite li za njega izdvojiti masnu svotu.

99,99 razloga protiv Kao što je iz glavnog teksta vidljivo, Call of Duty: Black Ops 4 bogat je sadržajima i definitivno vrijedan kupnje, ali uz jedan preduvjet: Season Pass. Istina, DLC-ove je moguće kupovati i zasebno, što je skuplja varijanta, no možda ni to nije loš izbor ako za mjesec, tri, pet zaključite da vam je igra dosadila. Na našim smo stranicama već pisali kako su DLC-ovi s jedne strane dobri jer osvježuju igrivost, no s druge, kako koji izlazi, zajednica se osipa jer netko ne želi, ili ne može, izdvojiti dodatni novac za dodatke. Ako ste sigurni da ćete BO4 igrati i za godinu dana, najpovoljnija opcija je kupnja Digital Deluxe izdanja po cijeni od 99,99 eura, a sve ostale kombinacije dodatno povisuju cijenu.