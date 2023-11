Cities: Skylines II - Vjera u bolje sutra

Cities: Skylines II Proizvođač / izdavač Colossal Order / Paradox Interactive Dojam Imitacija originala uz nekoliko hvalevrijednih novosti, no tehničko stanje igre je debelo ispod očekivanja Platforme PC

Par tjedana prije izlaska Cities: Skylinesa II za PC, verzija za konzole je ionako odgođena, mnogima je postalo jasno da nešto nije u redu Naime, ekipa Colossal Ordera je u kratkoj objavi poručila da bismo trebali smanjiti očekivanja, te da su morali kresati neke grafičke opcije zbog nedovoljne optimiziranosti.

Obzirom da je riječ o nasljedniku nama omiljene menadžersko-graditeljske strategije već dugi niz godina, a i ova godina je prepuna igara koje su došle na zao glas upravo zbog tehničke nedovršenosti, ipak smo smatrali kako je riječ o "puhanju na hladno" i da nekih većih posljedica neće biti, te se hrabro zaputili u nove izazove koje gradonačelnik s karakterom, koji se ne boji zasukati rukave, neće prebaciti na druge službe.

U osnovi, Cities: Skylines II nam daje daleko veći teren nego prethodnik na kojem krećemo s izgradnjom ulica, kanalizacije, vodovoda, povlačenjem električnih kablova i povezivanje s elektranama, te označenim područjima određujemo što se na njima smije graditi. Prilično jednostavan koncept koji savršeno funkcionira zbog činjenice da s razvojem grada počinju i mnogobrojni problemi, od organizacije javnog transporta, odvoza smeća, potrebe za školama i fakultetima, suzbijanjem kriminala izgradnjom policijskih postaja, pa sve do ekologije koja u kasnijim stadijima igra veliku ulogu.

Dakako, obzirom da je riječ o igri koja stiže osam godina nakon prethodnika, neke inovacije su i očekivane i većina ih je iznimno korisna. Primjerice, izgradnjom ulica automatski širimo cijevi i električne vodove, a kad ih već spominjemo, recimo i da je dodana mogućnost izgradnje čitave mreže cesta jednim klikom umjesto da ih ručno polažemo i ludimo na minorna odstupanja od savršene geometrije. Hvalimo i povećanje početnog kapitala i mogućnost uzimanja poticaja čime će naši gradovi brzo bujati, kao i nadogradnje samih građevina.

Ranije smo naša naselja krcali kopijama jednih te istih zgrada poput policije i bolnica svakih par blokova, no sada je jednostavnim odabirom nadogradnje moguće povećati efikasnost postojećih. Svidio nam se i povratak Chirpera/Twittera kojim će vam građani ukazivati na nedostatke vaše vladavine i rijetko vas hvaliti, a i svakog od stanovnika je moguće kliknuti i saznati što ga muči i s čime bi bio zadovoljan.

Na papiru solidno, no izvedba je drugi par rukava, počevši od tutoriala koji će nekim novim igračima već u samom startu biti problematičan. Naime, neke stvari su iznimno loše objašnjene, a tome u prilog valja dodati i dosta uočenih bugova zbog kojih je bilo nemoguće izvršiti očekivane akcije iz prvog pokušaja. Pogled na grad s visine automatski reducira detalje, no čak ni to nije dovoljno da se ekran kod igranja s kamerom ne zamrzava na par sekundi, a uz to igra često javlja greške čak i kada ništa ne radimo i ruši se.

Ni igrivost nije bez mana, pa odvoz otpada neki put zna zablokirati, ekonomija i izvoz su nefunkcionalni i tako redom. Ne sumnjamo da će vremenom sve doći na svoje, ali u ovom trenutku Cities: Skylines II izgleda nedovršeno i izlazak je definitivno preuranjen, te je preporuka držati se prvog poglavlja ili pričekati par mjeseci da developeri dovedu stvari u red.

Igrano na PC-ju