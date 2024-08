Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ponovno odgođen

Premda nas i izdavač i developer uvjeravaju kako je igra već praktički dovršena te ju samo treba još malo „ispolirati”, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ipak nećemo zaigrati ove godine.

Iako smo se u nove krvopijske avanture trebali upustiti već jesenas, to se ipak neće dogoditi jer Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nikako da se izvuče iz development hella.

Naime, izlazak dugoiščekivanog nastavka legendarnog Troikinog RPG-a ponovno je pomaknut, pa bismo tako igru po novom trebali moći zaigrati tek u prvoj polovici sljedeće godine.

Kao glavni razlog odgode, zamjenik CEO-a Paradox Interactivea (izdavač) Mattias Lilia i kreativni direktor The Chinese Rooma (developer) Alex Skidmore u nedavnoj službenoj objavi naveli su želju da igru ipak još malčice „ispoliraju”. Osim toga, Skidmore je također pojasnio i da će dio tima dodatne mjesece iskoristiti za daljnju razradu narativa (točnije, dodavanje novih završetaka), odnosno za implementaciju dodatnog sadržaja.

Nažalost, iako u netom spomenutoj objavi i Paradoxovci i The Chinese Roomovci fanove uvjeravaju kako je VTMB 2 praktički već dovršen, moramo priznati da nas ne bi pretjerano iznenadilo da dotični ipak bude ponovno odgođen, ako ne i otkazan. Tim više što je Paradox ove godine jednu igru već odgodio na neodređeno (Prison Architect 2), a drugu, pak, otkazao (Life By You) te ubrzo potom također i zatvorio interni studio koji je na njoj radio (Paradox Tectonic).