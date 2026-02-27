Code Vein II - Kakav original, takav i nastavak

„Anime Dark Souls s vampirima“, kako je glasio neslužbeni nadimak originalnog Code Veina čak i prije izlaska, nakon sedam je godina dobio službeni nastavak. S obzirom na to da se u prvom pokušaju Bandai Namco nije pretjerano proslavio i isporučio nam je tek prosječni soulslike RPG kojeg su samo rijetki hvalili, bilo je za očekivati da su uočili na kojim dijelovima valja poraditi i ispraviti to u nastavku. Ne kažemo, određeni elementi vidljivo su dorađeni, poput primjerice otvorenog svijeta kojeg je moguće istraživati kako god želimo, no s druge strane imamo dojam da je faktor zabavnosti i smislenog napretka pao na još nižu razinu od one viđene u prvom dijelu.