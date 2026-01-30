Where Winds Meet - Neispolirani složenac

Wuxia je poseban žanr, koji nije ograničen samo na igre kao što su Jade Empire ili Black Myth: Wukong, već je odavno zastupljen u filmovima, pričama, stripovima i televizijskim serijama. Naime, riječ je o fantazijskim fikcijama koje govore o herojima obdarenim manje stvarnim i više nadnaravnim znanjem borilačkih vještina, zbog čega mogu izvoditi poteze koji prkose svim poznatim zakonima fizike, a obično lutaju nekim davnim povijesnim razdobljem koje služi isključivo kao podloga za njihove avanture. Kad je riječ o igrama, ovaj je žanr nedavno dobio novog predstavnika, Where Winds Meet, oko kojeg se prilično lome koplja. Naime, igrači ga hvale, dok mu kritika baš nije naklonjena, a za takvo stanje najveći je krivac njegova cijena – besplatan je.