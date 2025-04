Monster Hunter Wilds - Zov divljine

Premda se u početku činilo da bi serijal Monster Hunter mogao ostati trajno vezan za azijsko tržište, na kojem je od same pojave stekao veliku popularnost, Capcom ga je svakim nastavkom sve više približavao zapadnim igračima. Novim poglavljem developeri su napravili vjerojatno najveći napredak u tom pogledu, pa bi čak i oni koji su sve ovo vrijeme smatrali Monster Hunter slikovnicom u kojoj junaci mlate groteskne kreacije predimenzioniranim mačevima, Wildsu trebali pružiti priliku, jer riječ je o igri koja ima što pokazati, i radi to na nevjerojatno privlačan i pristupačan način. Čak i one dvojbe glede priključivanja zajednici tek sada nestaju odmah nakon pokretanja igre, te je potpuno nevažno jeste li ikad igrali koji nastavak, čitali o njemu, ili ste, pak, potpuni početnik koji prvi put za njega čuje.