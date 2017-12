Destiny 2 - Ovo svjetlo ne možeš ugasiti

Info Proizvođač/Izdavač Bungie/Activision Žanr MMOFPS Platforme PC, PS4, XOne

Destiny 2 na tržište je stigao s velikim izazovom ispred sebe. Prva je igra tijekom tri godine postojanja dobrim dijelom ispunila svoj potencijal, no njeni počeci nisu bili tako dobri. Naime, igri je u prvim danima nedostajalo sadržaja. Igrači s pravom preko takvog nečeg u slučaju nastavka nedvojbeno ne bi mogli prijeći. Srećom, ne moraju. Već na papiru Destiny 2 izgleda kao igra koja pršti sadržajem, no slovo na papiru ne otkriva čitavu priču. Istina, igrači koji su spremni odreći se spavanja možda će brzo doći do točke u kojoj napredak dolazi sporo, no nebrojeno je mnogo aktivnosti kojima se svaki pojedinac već sada može baviti i na njih izgubiti tjedne ili mjesece.

Nakon konfiguriranja Guardiana, odabira klase i sličnog, igrači se – sami ili u grupi – moraju baciti na istraživanje nekoliko različitih svjetova, ubijanje zlih izvanzemaljaca i sakupljanje slatkog loota. Neke od aktivnosti dostupnih na svakom svijetu uključuju nasumične javne sukobe s moćnim NPC-jevima, obrane strateških pozicija ili, pak, strukturirane misije nazvane Strikes, u kojima mogu sudjelovati grupe od tri igrača. Tu je i niz zadataka koje igrač može odraditi za NPC-jeve smještene u sigurnim zonama, poput ugodnog snajperista Devrima koji redovito odlazi na misije čišćenja područja od interesa.

Kampanja s pričom ključna je komponenta ukupnog iskustva s Destinyjem 2, a s obzirom na to da je pametno režirana, ostavlja vrlo pozitivan dojam. Dramatični događaji i njihovo smisleno tempiranje vrlo su kvalitetno odrađeni, čak i kad o Destinyju 2 razmišljamo u kontekstu tradicionalnih FPS-ova. Postoji mnogo trenutaka koji će iznenaditi mnoge, a “wow” momente podjednako često izazivaju spinovi priče, atmosfera i divne lokacije koje je moguće istražiti. Ništa manje impresivne nisu ni tenzije za vrijeme nebrojeno mnogo sukoba s demonskim suparnicima ili napete sekvence bijega od nadmoćnog neprijatelja. Sve to upravo su oni elementi koje tražimo od single-player blockbustera i doista je nevjerojatno da smo upravo to dobili od MMOFPS-a.

Milijun istovremeno Konkretne prodajne rezultate nije želio otkriti, no Activision je nedugo nakon izlaska potvrdio da je tijekom prvog tjedna Destiny 2 u gotovo svakom trenutku istovremeno igralo više od milijun igrača. Ništa čudno, igra je odmah nakon izlaska zasjela na sve top ljestvice, a na PlayStationu 4, gdje se prodaje najbolje, čitav je rujan držala prvo mjesto. Nastavak očito nije razočarao.

Poznata lica

Iako mu je priča samostalna, Destiny 2 ima mnogo poveznica s prethodnikom, a prepoznatljivi likovi Zavala, Ikora i Cayde 6 samo su neke od njih. Ovaj trojac u Destinyju 2 igra važnu ulogu, a pridružuje im se nekoliko novih, ključnih likova, poput Suraye Hawthorne, preko koje Bungie otkriva više informacija o tenzijama između onih koji imaju nadnaravne moći i onih koji ih nemaju. Naravno, ništa manje važni nisu ni antagonisti koji u svijetu igre imaju jedinstvene uloge. Tu su Falleni, grupa insektoidnih pirata, koji se neumorno bore za sirovine ostavljene u razrušenim nastambama, zatim Hive, drevni izvanzemaljci koji se svijetom šire poput bolesti i sposobni su igrača brojčano nadjačati u trenu. Poluorganska rasa Vex sa svojim svjetlosnim štitovima također je jedna od ključnih, a na kraju, tu su Cabali sa svojim balističkim štitovima, te Takeni, iskvarene verzije ostalih neprijatelja čiji je uzorak ponašanja vrlo teško predvidjeti. Nažalost, svi ti neprijatelji poznati su iz originalne igre i predstavljaju kompilaciju najboljeg što Destiny nudi. Umjesto njih, voljeli bismo vidjeti nove kandidate za tamanjenje – dosad smo uništili dovoljan broj članova njihovih obitelji.

Ipak, usprkos nedostatku maštovitog i svježeg dizajna neprijatelja, Destiny 2 ni u kojem trenutku ne djeluje “isprano”. To svjedoči o iznimno dobroj pucačkoj mehanici. Napucavanje je ovaj put još prirodnije i usporedivo s ponajboljim igrama pucačkih žanrova, te samim time dovoljno zabavno da zasjeni nedostatke od kojih pate neprijatelji. Bungie je ovaj put oružja podijelio u tri kategorije – kinetic, energy i power. Svaka ima svoju primjenu, i važno je kombinirati ih, ovisno o konfiguraciji protivničkih snaga na terenu. Kinetička oružja tako će dobro doći u sukobima sa slabijim protivnicima – topovskim mesom, reklo bi se – a oružja iz kategorije energy najkorisnija će biti za razbijanje obrane protivnika. Oružja iz kategorije power najkorisnija su za završavanje protivnika, no nedvojbeno je kako će svaki igrač pronaći svoju omiljenu kombinaciju napada, što će sasvim sigurno ovisiti i o opremi kojom raspolaže.

Osim spomenutih kategorija oružja, faktoru zabave za vrijeme pucanja pridonosi i sustav klasa. Destiny 2 nudi tri nove potklase, koje igrač može odabrati pod povratnicima koje čine Hunter, Titan i Warlock. Potonja klasa dobila je Sunslingera, čiji moćni napad (tzv. Super) Daybreak aktivira opaka krila i protivnike anihilira solarnom energijom. Hunteri su dobili Archstridera, koji na bojištu maše električnim štapom, a Titani su dobili Sentinela, sposobnog aktivirati štitove kojima može obraniti suborce. Ovdje ne postoje unaprijed definirane uloge, poput onih u tradicionalnim MMO igrama, pa igrači kojima trenutačna potklasa dosadi, lako mogu promijeniti smjer razvoja i osvježiti si igru.

Kombiniranje raznih moći otkriva pravu dubinu kaosa koji predstavlja Destiny 2. Kod Sunslingera, primjerice, jedna od pasivnih sposobnosti omogućuje lebdenje za vrijeme ciljanja, što igraču omogućuje da pronađe idealan kut napada na neprijatelje u zaklonu. Aktiviranje “super” napada u zraku omogućuje ispaljivanje vatrenih projektila iz visine te kombiniranje s, recimo, sposobnošću “ground-and-pound” koja protivnike zabija u tlo te im čini ogromnu štetu. Kombiniranje raznih sposobnosti često podsjeća na igranje nekog brawlera – i to na dobar način. Uparite to s nebrojenim legendarnim oružjima, i kreativnosti neće biti kraja.

Slatki, slatki loot Glavna nagrada za svaku aktivnost je loot. Nova sjajna oružja ono su što igrače tjera naprijed i isplati ih se naganjati. Potraga za raznim vrstama granata, bacačima raketa, eksplozivnim puškama koje stvaraju crne rupe, odvest će vas u najskrivenije dijelove galaksije, a slično je i s posebnim oklopima koji su podjednako važni i privlačni kao igračkice za ubijanje. Sakupljanje oružja i opreme zapravo je ključna komponenta “end-gamea” i dobro će sjesti onima sa sindromom hrčka, koji moraju sakupiti apsolutno svaki komad vrijedne opreme u galaksiji. Kakav god profil igrača bili, Destiny 2 može vas zabaviti. Ovo je lijepo zaokružena igra, koja se od prvog trenutka kad u nju uskočite, širi poput velikog praska. Iznimna je to avantura u kojoj se možete izgubiti na dulje staze, ako tako poželite.