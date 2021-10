Far Cry 6 – Školski odrađeno i vraški zabavno

Far Cry 6 Proizvođač / Izdavač Ubisoft Milan, Ubisoft Toronto / Ubisoft Platforme PC, PS4/PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia URL www.ubisoft.com/en-gb/game/far-cry/far-cry-6

Govorimo li o nastavcima, gotovo uvijek imamo situaciju u kojoj kudimo manje dobre elemente koji se vuku iz prethodnika i hvalimo poneku inovaciju, uz rijetke iznimke. Far Cry 6 klasični je primjer takve politike, i već je na prvi pogled jasno da su developeri bez previše mudrovanja odlučili prekopirati dosadašnje mehanike i zalijepiti ih u novo, šareno okruženje, protkano novom pričom o glavnom negativcu, protiv kojeg se naš junak (ili junakinja), mora boriti postupnim osvajanjem njegovih teritorija u otvorenom svijetu koji, bez obzira na zadatak koji trenutačno obavljamo, možemo istraživati prema volji.

Ne jednom uhvatili smo se kako smo odlutali kilometrima od cilja misije, jer su nas privukle crvene točke na mapi, kojima su označene neprijateljske aktivnosti, ili zabrazdili tražeći put do blaga koje nam neće pomoći u glavnoj priči, no ako se već netko potrudio da ga sakrije, red je i da si mi damo vremena kako bismo ga pokupili.

Sama priča vodi nas u prekrasno karipsko otočje, poznatije kao Yara, banana republiku kojom vlada, a tko drugi, nego diktator. Anton Castillo, sin revolucije, koji u svojoj ludoj glavi misli kako radi dobro za svoju zemlju i ponešto strpa u džep (ipak su mirovine niske, a režije rastu u nebo), iznimno je karizmatičan i njegov je lik jedan od upečatljivijih u igrama ovog tipa, u kojima je najvažnije ostvariti headshot. Potpuna razlika od propovjednika iz Far Crya 5, čije smo ime već zaboravili, no zato pamtimo da je izrekao toliko gluparija u svojim propovijedima i mudrozborenju, u koje ne bi povjerovali ni osnovnoškolci. Castillo je u svakom slučaju jak lik, a osim smislenih monologa i dijaloga, to može zahvaliti vrhunski odrađenoj glumi Giancarla Esposita, kojeg pamtimo po ulozi Gusa Fringa iz Breaking Bada, te nešto svježijem Mandalorianu, u kojem se okušao kao Moff Gideon.

Inteligencija čaše vode

Kako god bilo, narod stenje pod fašističkim režimom, no nada se pojavljuje u vidu novih revolucionara koji zagovaraju demokraciju, no kako smo se osvjedočili i u jednoj od međuscena, svjesni su da je čak i nakon rušenja diktatora, uspostava normalne vlasti obilježena krvavim sukobima među frakcijama. Bez otkrivanja detalja, revolucionarima se pridružuje glavni protagonist Deni Rojas, on ili ona, ovisno o našem izboru, koji će pokušati rasplamsati pobunu, a njegove akcije, poglavito protiv vojnih instalacija, na vrat će mu navući dodatna pojačanja protivnika. Početkom igranja nismo na prvi pogled shvatili da se nalazimo na vrlo malom otoku, koji ujedno služi kao školski poligon na kojem u nekoliko misija isprobavamo naše sposobnosti i oružja, no nakon njihovih ispunjenja, otputovali smo na glavni otok, koji je veličinom uistinu impresivan, i na njemu imamo dosta toga što treba odraditi.

S obzirom na masivno područje, na raspolaganju će nam biti konji i razne vrste vozila, od naoružanih automobila do helikoptera i zrakoplova, a uključena je i opcija brzih putovanja između otkrivenih interesnih točaka, poput gradova ili glavne baze, što je u jednu ruku i očekivano. S obzirom na to da nikad nismo bili vješti piloti, leteći prijevoz izbjegavali smo kad god je to bilo moguće, jer nam je slijetanje očito slaba točka (isprobano u nekoliko pokušaja), a kopneni djeluje nekako prebrzo i kontrole su vrlo aljkave. Pogled za upravljačem kao da je preuzak, i nikad sa sigurnošću ne možemo reći hoćemo li nekoga uspješno zaobići ili ga jednostavno pregaziti kao gospodina Rajkovića, no svidjela nam se učinkovitost početne stare krame pri kooperativnom igranju kada jedan igrač vozi, a drugi sije smrt iz teške strojnice montirane na krovu.

Kad smo se već dotakli tog dijela, recimo da nam je za puškaranje na izbor gomila kojekakvih strojnica, pištolja, sačmarica, pa čak i luk i strijele, iako zaista ne znamo zašto bi ih netko koristio. Oružja s prigušivačima sasvim su dovoljna, a za one koji vole prikradanje, mačeta se pokazala iznimno učinkovitom, tim više što je umjetna inteligencija doslovno slijepa. Vojnicima se, dok vas gledaju, možete približiti na metar-dva prije nego što potegnu oružje, a i tada su glineni golubovi koji imaju nacrtanu metu na čelu koju je nemoguće promašiti. Jednostavno, prikradanje ne donosi nikakav izazov, i smatramo ga prevelikim gubitkom vremena, pa smo gotovo sve misije rješavali junačkim jurišom protiv daleko nadmoćnijih protivničkih snaga, no imali smo i asove u rukavu.

Resolvers i Supremos

Oni nose naziv Resolvers, a riječ je o inovativnom naoružanju koje sklepava stara pijana bitanga Juan Cortez, a na raspolaganju nam je bacač plamena, šiljaka, i tako redom. Drugi dio tajne naše nadmoći leži, pak, u Supremosu, ruksaku koji traži punjenje ubijanjem protivnika, a ovisno o tome kakav tip na leđima nosimo, na preostale snage možemo ispaliti salvu navođenih raketa ili, primjerice, okinuti EMP, koji će onesposobiti sva vozila, što je, pak, vrlo korisno ako nas proganjaju tenkovi, helikopteri i ostatak neprijateljske mehanizacije. Sva oružja, vozila i spomenute specijalne naprave, moguće je dodatno ugađati i poboljšavati, a eksperimentiranje, osim što je poželjno kako bismo ih znali iskoristiti u pravom trenutku, daje i vrlo zabavne rezultate, uz gomilu prekrasnih eksplozija na ekranu.

Premda smo daleko od nezadovoljstva, imamo osjećaj da smo u slučaju Far Crya 6 gajili prevelika očekivanja, što je, dakako, jednim dijelom prouzročeno i odličnom marketinškom kampanjom, u kojoj se Giancarlo Esposito svako malo ukazivao, a i ideja revolucije nije nešto što doživljavamo olako. Ubisoft je jednostavno igrao na sigurno, uzeo najbolje od prethodnika i isporučio nam zadovoljavajući FPS, u kojem smo palili fašističke usjeve duhana i potapali brodove, uz glazbenu podlogu stare partizanske "Bella ciao", koju smo tijekom igranja u nekoliko navrata čuli, pa čak i zapjevali s Juanom Cortezom, uz bocu ruma. Nema sumnje u to da je sve moglo biti bolje odrađeno, ali fanovi ionako neće biti razočarani. I dalje je to Far Cry sa svim svojim manama i stupidnostima na kakve smo navikli, a ovo je poglavlje s blesavim, ali istodobno i funkcionalnim elementima, otišlo najdalje. U svakom slučaju: Viva la revolución!

Igrano na PC-ju, kôd ustupio izdavač