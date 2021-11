Diablo II: Resurrected - Mnogo bolje od očekivanog

Stariji igrači vjerojatno se s nostalgijom sjećaju Diabla i legendarne rečenice "Stay a while and listen", koja se po memovima provlači do današnjih dana. Za mnoge, kao i potpisnika ovih redova, to je ujedno bila i jedna od prvih igara koju su igrali preko modema, a nakon samo tri godine dobila je i nasljednika, legendarni Diablo 2, koji je prema svemu nadmašivao sva očekivanja. Kolike su večeri samo provedene u beskonačnim "meph runovima", praćenju prodaje SOJ-eva i pretraživanju posebnog dijela službenog foruma, namijenjenom razmjeni predmeta.