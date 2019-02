Far Cry New Dawn - Novi poredak, isti problemi

Far Cry New Dawn Proizvođač/Izdavač Ubisoft Žanr FPS Platforme Windows, PS4, Xbox One

Ubisoft je uz Far Cry 5 uspješno vratio serijal u kategoriju zabavnih i šašavih pucačina. Poslali su nas u fiktivni Hope County u saveznoj državi Montana, gdje su nas, osim prirodnih ljepota, dočekali ludi kult i hrpa ljudi koji su poznati kao “preppers” – osobe koje su spremne za nuklearni rat i katastrofe ako dođe do njih, jer imaju podzemna skrovišta i opremu. Tada smo ih gledali ispod oka, ali s novim nastavkom u ovom serijalu jasno nam je zašto je nekad dobro biti pripremljen.

Postapokalipsa nimalo nije loša kad izgleda ovako, i kad imate pratnju u obliku četveronožnog druga

Far Cry New Dawn opet nas vodi u Hope County, samo što se luckasto proročanstvo glavnog negativca u prijašnjem nastavku obistinilo – atomske bombe su pale, nakon nekoliko godina provedenih ispod zemlje preživjeli su provirili svoje glavice i vidjeli da se priroda obnovila, pa da i oni mogu početi s pokušajem vraćanja života u normalu. Kao i u prijašnjem nastavku, nalazite se u ulozi neimenovanog i nijemog lika, koji će pokušati spasiti ovaj okrug, ali umjesto od ludog religioznog kulta, od lude i nasilne grupe The Highwaymen, na čijem se čelu nalaze The Twins. O priči nećemo detaljnije, jer je to i dalje najmanje uzbudljiv dio, i većini likova bilo bi dobro da ne otvaraju usta.

Umjesto toga, usmjerit ćemo se na promjene, kad će već igračima koji su odigrali Far Cry 5 biti poznati lokacija, neki likovi i mehanike. Osim onih aktivnosti kojima ste se bavili – istraživanje, lov, ribolov, vožnja velikog broja vozila, pucanje po velikom broju neprijatelja, oslobađanje ključnih lokacija – razvojni tim ubacio je neke nove i usput doradio stare.

U odnosu na prošlu igru, u ovoj ćete oružja raditi od materijala koje prikupite, a svaki put kad nadogradite bazu, imate pristup jačim verzijama

Najveća razlika je ubacivanje blagih RPG mehanika i implementacija glavne baze koju ćete nadograđivati. Njeno je ime Prosperity i služi kao posljednje utočište za one koji su uspjeli preživjeti. Prikupljanjem resursa raštrkanih po okrugu, bilo u obliku materijala ili ljudi, dobit ćete mogućnost poboljšavanja baze, a time i svojeg lika i opreme koju nosite sa sobom. Budući da se radi o postapokaliptičnom okruženju, oružja i vozila imaju odgovarajući izgled – sklepani su od ostataka koji se još mogu iskoristiti.

Ekspedicije su zanimljiv dodatak koji vas vodi na različite lokacije, i osim što vam daje vrijedne resurse, služi kao promjena scenarija

Promjenu su doživjeli i takozvani Outposts. Nakon što oslobodite utvrdu od napasti Highwaymana, možete je opet prepustiti, oni će se vratiti jači, ali ćete za ponovno oslobađanje dobiti veće nagrade. Taj sustav zamišljen je za one koji žele veće izazove, i sasvim dobro funkcionira. Novost su i Expeditions, koje vam omogućuju da se zaputite izvan Hope Countyja na manje mape i maznete protivnicima vrijedne resurse, koje nakon prvog prelaska također možete igrati na većim težinama za bolje nagrade. Cijelu igru također možete u cijelosti prijeći u kooperativnom modu, koji pruža dodatni izvor zabave za one koji to vole.

Početak u novoj igri jednako je dramatičan kao i u prethodnoj, i opet imate čast upoznati se s negativcima

Far Cry New Dawn unosi dovoljno promjena da začini formulu prijašnje igre i time pruži svježe i zabavno iskustvo – od novih aktivnosti, mehanika, postapokaliptičnog okruženja i vrlo lijepog izgleda, ako ste se opet zaželjeli sandbox pucačine, s ovom igrom nećete pogriješiti. Bit će zanimljivo vidjeti gdje će serijal otići nakon ovoga, ali Ubisoft trenutačno ima solidne ideje i izvedbu.

Utvrde je i dalje najbolje osvajati iz daljine i u tišini jer dobivate veće nagrade, a sada možete gledati brojčice iznad glava neprijatelja kada ih pogodite