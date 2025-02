Od danas je dostupan demo igre Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Ljubitelji Like a Dragon (ili Yakuza) serijala imaju novi razlog za veselje! Naime, Ryu Ga Gotoku Studio danas (13. veljače) objavljuje besplatni demo za Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii na PS5, Xbox Series X/S i PC-u (Steam). Demo stiže u 16:00 po našem vremenu, ali neće biti dostupan za PS4 i Xbox One, iako puna igra izlazi 21. veljače i za spomenute platforme.

Demo omogućuje slobodno istraživanje dijelova Honolulua i Madlantisa, borbu protiv lovaca na glave, testiranje stilova borbe Mad Dog i Sea Dog, pomorske bitke u Pirates’ Coliseumu te karaoke s tri pjesme. Iako razvojni studio igre nije napomenuo hoće li se napredak iz demo verzije prenijeti u punu igru, čini se da to ipak neće biti slučaj. Naime, demo ne prati priču linearno već igrača smješta u kasniji dio igre gdje se može slobodno kretati (i boriti).

Pirate Yakuza in Hawaii je spin-off nastavak Like a Dragon: Infinite Wealth i prati Gorōa Majimu, koji se budi bez sjećanja i postaje pirat. Igra donosi pomorske borbe nalik onima iz Assassin’s Creeda 4: Black Flag i povratak omiljenog lika, Taige Saejime. Trailer koji najavljuje priču možete pogledati na poveznici.