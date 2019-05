Mortal Kombat 11 - Brutalni završetak

Mortal Kombat 11 Proizvođač/Izdavač NetherRealm Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment Žanr Borilačka igra Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija: Intel i5, 8 GB RAM, Nvidia GTX 1050 URL https://www.mortalkombat.com/

Prvi Mortal Kombat zaigrali smo davne 1992. godine, kada nas je uvukao u svoj nepraštajući svijet prepun nasilja, koji smo na prvi pogled zavoljeli. Iako je tijekom narednih godina taj serijal imao uspone i padove, novo doba započinje prije osam godina, kada se na sceni pojavio reboot jednostavnog naziva Mortal Kombat. On je oduševio mase i pokazao ekipi NetherRealm Studiosa da su na pravom putu, koji su kasnije obogatili nastavkom Mortal Kombat X te prije mjesec dana posljednjim izdanjem Mortal Kombat 11.

To izdanje na pomalo neobičan način zaključuje priču o našim živopisnim likovima, među kojima Raiden po bilo koju cijenu namjerava zaštiti Earthrealm te ubojstvom Shinnoka u čitavu stvar uključuje njegovu majku Kroniku. Ona je, prema objašnjenju, čuvarica vremena te njegovom manipulacijom pokušati prepraviti povijest, što će naše borce suprotstaviti svojim inačicama iz nekog drugog vremena. Od 25 likova dostupnih u izvornom izdanju MK11, svoje će uloge reprizirati omiljene face kao što su Johhny Cage, Kung Lao ili, primjerice, Sub-Zero, a među igrive likove uvrštena su nova tri: Geras, Cetrion i Kollector. Nažalost, o njima nemamo neko pretjerano pozitivno mišljenje, dijelom zbog njihovih sposobnosti, kao i zbog očite nostalgične povezanosti s onima iz ranijih nastavaka.

Posebno am se svidio sustav pomoći, koji nam uz tutorial i mogućnost vježbanja, što obavezno preporučujemo proći nekoliko puta, na svakom koraku govori kako se neki potezi izvode. Dakako, pojedini će borci svoje jače kombinacije izvoditi lako, no čak ni kod kompliciranijih zahvata nakon nekoliko partija, ne bi trebalo biti problema. Naime, imamo osjećaj kao da je igra nešto sporija u odnosu na prethodnika, tako da u svakom trenutku imamo vremena promisliti što dalje i baciti oko na dvije nove skale, koje su zamijenile prijašnji pokazivač. Iako se napadačka i obrambena skala pune relativno brzo, a kako im i ime govori, pojačavaju napade, odnosno nude mogućnost specijalnih obrambenih poteza i izbjegavanja, valja ih koristiti pametno u situacijama u kojima su svrhovite.

Od novih mehanika, moramo spomenuti Krushing Blows te Fatal Blows, koji nas je u početku oduševio. Fatal Blows zamjenjuju ranije X-ray napade i moguće ih je izvesti kada je naš lik blizu smrti, i samo jednom u partiji, a aktiviraju podužu krvavu scenu koja rezultira masivnom štetom protivniku, a ponekad i njegovom eliminacijom. Ne jednom bili smo u situaciji kada smo pobjeđivali i već počeli s likovanjem, no doživjeli smo iznenadni obrat. Problemi kod Fatal Blowsa su to što su prema količini nasilja praktički u istom rangu sa završnim eliminacijama, kao i to da su scene jednostavno preduge pa nakon nekoliko ponavljanja postaju dosadne. Krushing Blows također su iskoristivi jednom i specifični za svakog borca, no s obzirom na štetu koju nanose, poželjno je naučiti koje uvjete za njihovo izvođenje valja ispuniti.

Uz kampanju i klasične duele, Mortal Kombat igračima donosi pregršt sadržaja, kao što su izazovi u Towersima ili mod Krypt, kao i opcije uljepšavanja likova. U svakom slučaju, Mortal Kombat 11 jedan je od najboljih izdanaka, kako ovog serijala, tako i borilačkog žanra, te ga mirne duše preporučujemo svim njegovim ljubiteljima.