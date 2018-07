Onrush - Divlja horda

Arkadne jurnjave posljednjih nam godina nisu u vrhu prioriteta, no nakon odličnog remastera Burnout Paradisea, ponovno smo naletjeli na jedan biser od kojeg se bilo teško odlijepiti i napokon skucati ovaj tekst

Onrush Proizvođač/Izdavač Codemasters/Deep Silver Žanr Akcijska igra Platforme PS4, XOne

Ekipa Codemastersa nije nepoznanica igračima koji vole sjesti za virtualne upravljače i naganjati se s konkurencijom, bilo računalnom ili ljudskom, nepreglednim stazama, cestama i kojekakvim drugim okruženjima. Dapače, možemo reći kako imaju jedne od ponajboljih timova za izradu takvih igara, a prije nekoliko godina su u svoje redove dovukli značajna poboljšanja u vidu developera iz bivšeg Evolution Studiosa, nakon što ih je Sony raspustio. Spomenuti, naime, potpisuju ne toliko popularni Driveclub, ali i izvrsne serijale WRC i MotorStorm za nekoliko generacija konzola PlayStation koji su uglavnom dobivali odlične kritike.

Iako je njihov novi projekt Onrush potpuno nova igra, nema sumnje da je nastao upravo na temeljima MotorStorma, iz kojeg je pokupio zaraznu arkadnu igrivost i sulude brzine kojima igrači savladavaju zavoje i uzvisine. Igrači koji u igrama traže realizam i odmahuju rukom na projekte ovog tipa, stoga ga mogu preskočiti mirne duše, no za veliku većinu ostalih koje zanima isključivo zabava, Onrush bi mogao biti zanimljiv, pogotovo jer u utrkama nije važno biti prvi, već igrati za tim, i biti dio ekipe bez koje čak ni najuspješniji vozači neće imati izgleda.

Pojednostavljenim riječima, igra suprotstavlja dva šesteročlana tima koji ispunjavaju razne ciljeve i pokušavaju nadmašiti konkurenciju na stazi, što nas je u nekoliko navrata asociralo na MOBA igre, u kojima je naglasak upravo na suradnji među likovima i korištenje njihovih sposobnosti. Tim više što svaka od osam različitih klasa vozila ima svoju ultimativnu sposobnost, kao i dodijeljenu ulogu, bilo da se radi o napadačima koji će uništavati jurilice suprotnog tima i krhka smetala koja samo i služe da budu raznesena u komadiće, ili, pak, onima koja pružaju potporu vozačima u krdu. Upravo tako, krdu, jer sve što radite odražava se na čitav tim, i nakon što pohvatate osnove i što koji od načina igranja od vas traži, počet ćete cijeniti sinergije kojima su vozila povezana i znati ih pravilno koristiti.

Nakon izlaska igra je stigla s četiri moda, od kojih nas se posebno dojmio Lockdown, pandan načinu igranja King of the Hill iz FPS-ova, samo što se kontrolne točke pomiču sa stazom. Cilj je u njima imati više vozila od suparnika, što dovodi do brojnih zajedničkih “napada”, izguravanja, manevriranja i juriša u pomoć izoliranim suvozačima, uz, dakako, izbjegavanje opasnih prepreka. Countdown, kako mu i ime kaže, odbrojava vrijeme koje se produžuje prolaskom kroz mjerna mjesta, u Overdriveu pobjeđuje ekipa koja sakupi više bodova vratolomijama i pametnom vožnjom, a u Switchu svaki vozač dobiva tri “života” i nužnu zamjenu vozila pri svakom uništenju.

Sve u svemu, vrlo zabavno, iako bismo voljeli da je modova više, pogotovo u online igrama u kojima nismo iskusili značajnije probleme izuzev jednog ispadanja, što i nije tako strašno. Ako koga zanima, famozni “loot boxovi” postoje, no isključivo su kozmetičke naravi i praktički nepotrebni. Više nas zabrinjava činjenica da su neke staze vrlo slične i malo ih je općenito, no nadamo se da će Codemasters nastaviti razvojem i periodički nadograđivati postojeći sadržaj, čime bi igrače zadržao uz Onrush.