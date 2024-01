Prince of Persia: The Lost Crown – U potrazi za izgubljenim princem

Prince of Persia nije ultra popularna franšiza, ali nama je iznimno draga obzirom da je njen prvi nastavak iz davne 1989. jedna od prvih igara koje smo zaigrali na PC-ju. Spomenuta platformska avantura je dobila nasljednika četiri godine kasnije, dok je treća iteracija Prince of Persia 3D neuspješno pokušala prijeći u 3D vode. Nakon što je Ubisoft dograbio prava, s Prince of Persia: The Sands of Time je 2003. krenula prava invazija nastavaka koja je uslijed sedmogodišnje hiperprodukcije svima lagano postala dosadna, pa izuzev dva nezanimljiva izdanja, u posljednjih četrnaest godina nismo od ovog serijala vidjeli baš ništa. Interes za njega je ponovo probudila najava remakea The Sands of Time, no uslijed konstantnih odgoda, već ga mnogi proglašavaju novim Skull and Bonesom koji je postao sinonim za vječno odgađanu igru.