Rainbow Six Extraction - Oprez na svakom koraku

Rainbow Six Extraction Proizvođač / Izdavač Ubisoft Montreal / Ubisoft Platforme Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Projekt Scarlett, Microsoft Windows, Google Stadia, Amazon Luna URL https://www.ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/extraction

Kooperativne pucačine nisu novost, i koncept koji je davnih dana proslavio Left 4 Dead nemilice se iskorištava u nebrojenim igrama. One su iznimno zabavne ako ih igrate s prijateljima, jer su partije uvijek prepune smiješnih situacija, no samo rijetke su nas dosad uspjele na duže vrijeme zadržati, pogotovo ako smo kao suborce dobili šutljive igrače, ili još gore, pametnjakoviće koji misle da sve znaju. Nekoliko takvih seansi ubilo bi nam želju za daljnjim igranjem, a u slučaju Rainbow Six Extractiona, imamo dojam da bi spomenuti igrači taj proces kod mnogih mogli dodatno ubrzati.

Najavljen prije tri godine kao Rainbow Six Quarantine, nakon čega mu je Ubisoft promijenio ime u sadašnje najvjerojatnije zbog poveznice sa situacijom izazvanom globalnom pandemijom, Extraction definitivno nije igra za svakoga. Igrači navikli na jurišanje i pucanje po svemu što se kreće ubrzo će shvatiti kako će nesmotreni pohod biti vrlo brzo završen, zahvaljujući nepraštajućoj igrivosti i umjetnoj inteligenciji koja jedva čeka nove žrtve. S obzirom na to da je riječ o manjem projektu, sadržajno ni blizu naslovima koje nam Ubisoft svako malo uvaljuje, izostanak pričom vođene kampanje ne iznenađuje. Umjesto toga, na raspolaganju nam je dvanaest mapa, raspoređenih u četiri zone, a svaka od njih donosi po tri povezana područja, u kojima su ciljevi misija naših operativaca, sada okupljenih u posebnu postrojbu REACT.

Uz podršku igranja do tri igrača, na izbor nam je ponuđeno osamnaest operativaca iz Rainbow Six Siegea, koji su dodatno prilagođeni borbi protiv Archaeansa, izvanzemaljskih parazita koji dolaze u kojekakvim oblicima, od klasičnih blesana koji trče na nas čim nas ugledaju, do onih koji mogu postati nevidljivi ili nam onemoguće kretanje. Svidjelo nam se što nas Extraction doslovce tjera na isprobavanje različitih likova, s obzirom na to da su oni ranjeni u prethodnim misijama na liječenju i nedostupni za naredne, te što su im zarađene nadogradnje trajne. Svaki ima određene sposobnosti, pa tako Sledge čekićem može razvaliti zidove, što je korisno za prečace i izbjegavanje jačih protivnika, dok je Doc uvijek dobrodošao u timu, i njegov izostanak bit će itekako primjetan.

Izvršavanjem jedne misije s tri nasumična zadatka, uz napomenu kako prije samog pokretanja ne znamo što moramo napraviti i kakvi nas neprijatelji očekuju, možemo odabrati prelazak u novo područje, i u slučaju pogibije riskirati gubitak svog dotad skupljenog iskustva, ili se jednostavno vratiti u bazu i krenuti u novi pohod. Dakako, kontinuitet donosi i daleko veće nagrade, no likovi u novu misiju prenose apsolutno sve, od količine streljiva do zdravlja koje će, s obzirom na smrtonosne protivnike, najčešće već biti narušeno. Ako neki od suboraca izgubi sve zdravlje, njegovo tijelo možemo odnijeti do točke izvlačenja i propustit će nekoliko partija, no ako svi izginu, bit će proglašeni kao "nestali u akciji" i igračima koji su ih vodili nedostupni su za daljnje misije. Srećom, moguće ih je spasiti, pri čemu moramo izabrati nekog drugog operativca i mapu na kojoj smo ga izgubili, kako bismo ga izvukli na sigurno.

Kako smo ranije spomenuli, ključ uspjeha je u taktiziranju i promišljenom napretku, koji uključuje tihu eliminaciju protivnika, bilo pogotkom u glavu ili prikradanjem na dohvat ruke i korištenjem oružja za blisku borbu. Buka privlači protivnike, a oni imaju nezgodnu tendenciju podizanja alarma koji će aktivirati obrambene mehanizme, u ovom slučaju gnijezda iz kojih će na nas neprekidno navaljivati horde neprijatelja, te su mjesta njihova stvaranja primarne mete u svakoj misiji.

Rainbow Six Extraction ne donosi neke novosti u žanr kooperativnih pucačina, i nakon desetak sati, misije i protivnici počet će se ponavljati, uz rijetke novitete koje dotad niste vidjeli, što stvara dojam da mu nedostaje sadržaja. Možda se u budućnosti pojavi kakav dodatak ili ga Ubisoft prebaci na model starijeg Siegea, koji je tijekom godina stekao vjernu zajednicu, no to su stvari koje možemo samo nagađati. Kako god bilo, cijena mu je sasvim pristojna, i ako imate pravu ekipu, ne sumnjamo da ćete se uz njega dobro zabaviti.

Igrano na PC-u, kôd ustupio proizvođač