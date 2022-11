Sackboy: A Big Adventure PC - Velika avantura za male igrače

Sackboy: A Big Adventure PC Proizvođač / Izdavač Sumo Digital / PlayStation PC LLC Platforme PC, PlayStation 5, PlayStation 4 URL https://store.steampowered.com/app/1599660/Sackboy_A_Big_Adventure/

Trend prebacivanja donedavnih ekskluziva za PlayStation na PC nastavlja se nesmanjenom brzinom, a ovaj je put na red došao Sackboy: A Big Adventure. Moramo priznati da smo pomalo začuđeni izostankom veće promotivne kampanje koja je dosad pratila takve portove, pa smo prije izlaska samo rijetko mogli čuti pokoju novost o PC verziji igre čiji je glavni junak jedan od zaštitnih likova PlayStationa. Prisjetit ćemo se kako se Sackboy: A Big Adventure pojavio prije dvije godine u verzijama za PlayStation 4 i PlayStation 5, a nastao je kao spin-off daleko poznatijeg serijala Little Big Planet.

Potonji je, osim arkadne zabave, igračima nudio slobodu u kreiranju vlastitih sadržaja, no u slučaju Sackboya: A Big Adventure, nudi nam se isključivo akcija, jer odijevanje naših krpenih lutkica ponuđenim odjevnim predmetima ne smatramo nekom velikom kreativnošću. Kako god bilo, prije nekoliko dana dobili smo priliku (i iskoristili je) isprobati avanture tog neobičnog lika na PC-ju, no za razliku od ranijih igara koje su s PlayStationa sletjele na spomenutu platformu, početak je bio malo čudan.

Naime, verzija na Steamu, za koju smo dobili ključ, nakon instalacije i pokretanja, traži povezivanje s korisničkim računom na Epic Games Storeu, što je očito posljedica dogovora između Sonyja i Epica, ali opet, zašto nas, igrače, maltretirati i prisiljavati na registraciju na nekom drugom servisu, ako igru baš želimo igrati na onom na kojem je kupljena. Kad već spominjemo dječje bolesti, recimo i to da je na dan izlaska igra primjetno loše radila, poglavito zbog tehničkih problema, koji su nestali kao rukom odneseni nakon instalacije novih Nvidijinih drivera, objavljenih dan kasnije.

Posvetimo se samoj igri. Sackboy: A Big Adventure je 3D platformer, utkan u priču o Vexu, koji prekrasni fantazijski svijet lutaka Craftworld namjerava uništiti, a naš junak prema kojem je igra dobila ime, u tome će ga pokušati spriječiti. U tu svrhu proputovat će kroz brojne razine, gdje ga očekuju razne logičke zagonetke i protivnici, no niti jedan nije pretežak, jer ovo je jedna od igara, u prvom redu namijenjena mlađim igračima, počevši od jednostavne igrivosti, do posebnih izazova. Uz to, većina mlađanih igrača voli sakupljati blještave sitnice, poput novčića i dijamanata, a toga u Sackboyu ima na pretek. Tijekom našeg testiranja, koje se, priznajemo, neplanirano odužilo jer nas je vratilo u mladost, naišli smo tek na nekoliko situacija na kojima smo kratkotrajno zapeli, a vezane su uz pravodobne reakcije, što se samo od sebe rješava upornošću i metodom pokušaja i promašaja, pa dok ne izvedemo onaj pravilno tempirani skok, ili što se već od nas očekuje.

Moramo spomenuti i kako je ovo igra koja podržava kooperativno igranje do četiri igrača, ali isključivo posebno kreiranih razina, i samo na PC-ju. Prava je šteta što ih je premalo da bi netko kupovao igru samo zbog toga, a i čudno da u današnje vrijeme, kada svi pokušavaju utrpati međuplatformsko povezivanje, Sony izbacuje dvije godine staru igru bez opcije povezivanja s igračima na izvornoj platformi – PlayStationu. Dakako, iako ovdje govorimo o inačici za PC na kojoj je igranje tipkovnicom i mišem uobičajeno, s obzirom na samu igrivost, preporučujemo da ipak obrišete prašinu s kontrolera i uzmete ga u ruke, prema mogućnosti DualSense, zbog podrške za osjetilne podražaje.

Iako je daleko od savršenstva i osobno smo i dalje vezani uz glupariju zvanu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, Sackboy: A Big Adventure u potpunosti ispunjava svoju ulogu. Nije težak, glazbena podloga je odlična, priča razumljiva, grafički je primamljiv, a zahvaljujući raznim dostignućima i izazovima povezanim s brojnim kostimima i oblicima junaka koje vodimo, mišljenja smo da se radi o dugoročno isplativoj investiciji, ako ste okruženi mlađim igračima. Dapače, s obzirom na to da savršeno radi na Steam Decku (provjereno), ako ga posjedujete, barem ste neko vrijeme mirni da vam Luka i Borna neće obrisati pola diska na samo njima poznat način, a ništa nisu dirali. Starijima će Sackboy: A Big Adventure vjerojatno biti previše jednostavan i lagan, no opet, toliko je šarmantan da mu je teško odoljeti i posvetiti mu barem dva popodneva ili, opet se vraćamo na Steam Deck, popunjavati njime prazan hod u čekaonicama, javnom prijevozu ili, pak, pod pauzom za ručak.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio proizvođač