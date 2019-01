Spintires MudRunner American Wilds - Vožnja pod ručnom

Spintires MudRunner American Wilds Proizvođač/Izdavač Saber Interactive/Focus Home Interactive Žanr Simulacija Platforme Windows, PS4, Xbox One, Switch

Koliko god zvučalo čudno i smiješno, ima nešto privlačno u vožnji divovskih vozila divljim predjelima, gdje riječ cesta ustvari znači šumski puteljak, a svaki prijeđeni metar slavi se kao pobjeda u Ligi prvaka. Spintires MudRunner American Wilds donosi nam upravo takvo iskustvo, uz napomenu kako je ovo izdanje praktički GOTY prošlogodišnjeg originala i svih naknadno objavljenih dodataka, uključujući svježu ekspanziju American Wilds, koju je moguće nabaviti i zasebno. Kako joj i ime govori, fokusirana je na područje SAD-a, i donosi mape inspirirane divljinom Montane i Sjeverne Dakote, za razliku od ranijih sadržaja originala i DLC-ova, koji su bili smješteni u Sibir.

Autorima treba odati priznanje na vrlo detaljnom tutorialu koji će nas polako uvesti u ovaj svijet, u kojem ručnu kočnicu potežemo više no što ćemo je ikad koristiti u stvarnom životu. Iznimno opasan teren kao da sam za sebe nije dovoljan izazov, već ćemo u našim čudovišnim strojevima dobivati misije u kojima ćemo morati prikvačiti specijalne prikolice, nakrcane, primjerice, balvanima i tegliti ih do određene zone iskrcavanja, dakako uz brojne prepreke, gdje i najmanja greška znači katastrofu. Moramo primijetiti kako pojedine misije nisu fleksibilne, i rezultirat će neuspjehom ako nisu obavljene onako kako su to autori zamislili, a i dvije nove mape nisu toliko divlje i offroad orijentirane kao one iz izvornika. Spintires MudRunner American Wilds u svakom slučaju nije igra za svakoga, pogotovo ne za one nestrpljive, no kao i sa sličnim “transportnim” simulacijama, okupio je popriličnu zajednicu koja ga hvali na sva usta.