The Last of Us Part 1 (PC) - Iskustvo koje želimo zaboraviti

Strpljivo smo čekali taj trenutak kada ćemo The Last of Us Part 1 napokon zaigrati na PC-ju, no žalosno je da sada ne možemo naći riječi kojima bismo se izjadali

The Last of Us Part 1 (PC) Proizvođač / Izdavač Iron Galaxy, Naughty Dog/PlayStation PC LLC Dojam Ne pamtimo kada smo posljednji put bili toliko razočarani nekom igrom Platforme PC, PS5 URL https://www.playstation.com/en-hr/games/the-last-of-us-part-i/pc/

The Last of Us nikada nije bio toliko popularan kao sada. Nakon više no uspješnog remastera za PlayStation 5, koji je dobio sufiks Part 1, i netom okončanog televizijskog serijala, krunu njegova vrhunca trebala je predstavljati prezentacija igračima na PC-ju. Čak je i posljednja njeHit gova mala odgoda, objašnjavana upravo prašinom oko prve sezone, dočekana s odobravanjem i tapšanjem Sonyja po ramenu – nema veze, sve mi to razumijemo, ipak se takav povratak nakon deset godina ne viđa često, pogotovo ne u igrama koje evoluiraju svakodnevno. I tako je prije nekoliko dana The Last of Us Part 1 napokon doletio na Steam i Epic Games Store, a igrači su mu nestrpljivo pohrlili ususret, kako bi napokon vidjeli što je to toliko čarobno u ovoj igri o kojoj svi govore.

Vrlo kratko prisjetit ćemo se da nas ona vodi u postapokaliptični SAD, koji je, kao i ostatak svijeta, poharala gljiva koja ljude pretvara u zombije. Nakon bezuspješnih pokušaja da se pronađe lijek, nadu čovječanstva budi četrnaestogodišnja djevojka Ellie, koja se nakon ugriza nije pretvorila u nemrtvu lutku, a s obzirom na opći kaos, zadatak pratnje do odredišta pada na Joela, čiju ulogu preuzimamo. Red skrivanja, red borbe, malo sakupljanja rijetkih materijala, kako bismo napravili priručna oružja, i nevjerojatan način kako je ova priča ispričana, dovoljno su primamljivi da The Last of Us zaigramo iznova, iako smo ga već nekoliko puta završili.

Nažalost, upravo je ta kruna slave te franšize postala nešto zbog čega se osjećamo prazno i izdano. Naime, nije stvar u sadržaju, on je identičan onome iz ranije spomenute, prošlogodišnje verzije za PS5, već o stanju u kojem su stigli na PC, a jedini prikladni izraz kojim bismo ga opisali je – neigrivo. Vrlo često u našim opisima znamo biti prilično blagi, kada je riječ o tehničkim nedostacima, i velikim dijelom zažmirimo na njih, uz opravdanje kako će se stvari ispeglati zakrpama, no moramo priznati da već jako dugo nismo iskusili ono što nam je isporučila ekipa Iron Galaxyja, koji su radili na preradi.

Da je nešto gadno pošlo po zlu naslutili smo već prilikom čekanja da se osamdesetak gigabajta downloada, prelistavajući komentare na Steamu, no ni tada se nismo previše opterećivali, jer uvijek je bilo onih koji moraju pljuvati baš po svemu. Kako god bilo, otvorena smo uma pokrenuli The Last of Us Part 1, i prema savjetu onih koji su iskusili razne neugodnosti u prvom susretu, odlučili pričekati početnu optimizaciju shadera. U redu, konzole imaju jedan tip hardvera, i developerima je vrlo lako sve to unaprijed pripremiti, dok je svaki PC drugačiji, i zahtijeva zasebno podešavanje, što smo u brojnim igrama iskusili već u nekoliko navrata, no niti jednom dosad nije toliko prokleto dugo trajalo. Konkretno, u našem slučaju s i7, 32 gigabajta memorije i grafičkom 3060, punih 57 minuta! I to je mala cijena, barem smo tako mislili, ako će nakon toga sve raditi onako kako je zamišljeno.

I ponovno, bili smo u krivu. Igra je i dalje povremeno štucala, ciljanih 60 FPS-ova bila je rijetkost, a nismo izbjegli ni nekoliko rušenja, što je, koliko čitamo, očito zaštitni znak ovog izdanja. Uza sve to, vrlo često grafika se naoko "pokvarila", i kao da se u nekoliko minuta pred našim očima izmjenjuju scene iz suvremene, grafički nabrijane igre i one otprije deset godina, možda čak i više, dok smo se pojavom sjajnih, kao "pokislih" likova u međuscenama počeli nekontrolirano smijati, jer smo očito došli do trenutka kada nas više ništa nije moglo iznenaditi.

Kako ne bi bilo zabune, The Last of Us Part 1 i dalje smatramo odličnom igrom, i mirne duše je preporučujemo svakome, ali samo uz uvjet da je zaigraju na PlayStationu 5. Verzija za PC u trenutačnom je stadiju teški kaos, i ne sumnjamo da su mnogi s punim pravom tražili povrat novca – ako su im se optimizirali shaderi prije isteka dva sata, koliko je limit za povrat na Steamu. Ne kažemo da jednog dana The Last of Us neće zasjati i na PC-ju, dapače, radujemo se tom trenutku, ali sada možemo samo prijateljski savjetovati da ga zaobiđete u širokom luku.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio proizvođač