Naughty Dog će uključiti generativnu AI u svoje igre

Nakon što su utrli put Unchartedom i potvrdili svoj status majstora razrade originalnih priča odličnim serijalom The Last of Us, ekipa Naughty Doga zasigurno ne sjedi na lovorikama, već smišljaju daljnje projekte u kojima će koristiti pomoć generativne umjetne inteligencije. Tako barem tvrdi njihov šef, Neil Druckmann, koji se u nedavnom intervjuu za Sony osvrnuo na ovu trenutno goruću temu koja se svakodnevno povlači po medijima.

Kako spomenuti kaže, umjetna inteligencija će im otvoriti vrata prema stvaranju ambicioznijih projekata i pomaknuti granice glede "pričanja priča" u njihovim igrama.

Iako kaže kako još uvijek postoje određene etičke stavke glede korištenja iste, smatra kako uporaba umjetne inteligencije osim što smanjuje troškove, potiče kreatore igara da ostvare svoje vizije bez tehničkih prepreka s kojima su se do sada suočavali. "Uz umjetnu inteligenciju, vaša kreativnost postavlja granice", kaže Druckamnn i navodi kako će uvođenjem iste napraviti skok sličan onom kada su od rukom crtanih likova u ranijim igrama prešli na snimanje stvarnih modela za Uncharted, no i dalje je uloga čovjeka ključna.

Naime, premda će generativno kreiranje sadržaja omogućiti stvaranje raznolikijih dijaloga i likova, te time proširiti njihove kreativne mogućnosti, ključno je da programeri "precizno navode te alate kako bi dobili željene ishode".