The Sinking City - Osrednja mozgalica

The Sinking City Proizvođač/Izdavač Bigben Interactive Žanr Avantura Platforme PC, Xbox One, PS4

Ekipa Frogwaresa naši su stari znanci, koje smo dobro upoznali preko detektivskog serijala Sherlock Holmes, posebice izdanja Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, kao jednog od najboljih. U njima nam se posebno svidio sustav prikupljanja dokaza i njihovih povezivanja, kako bismo dobili cjelovitu sliku slučaja koji istražujemo, ili jednog dijela rješenja kako bismo se mogli posvetiti daljnjem napretku. Nakon što smo isprobali Frogwaresov novi projekt The Sinking City, bilo nam je drago ponovno vidjeti taj element igrivosti, koji praktički čini i osnovu čitave igre koju bismo u prvom redu opisali kao detektivsko-avanturističko iskustvo.

Radnja je smještena u dvadesete godine prošlog stoljeća, u Oakmont, koji je uslijed misteriozne oluje poplavljen do te mjere da je odsječen od ostatka svijeta, a među njegovim ionako ekscentričnim stanovnicima, širi se ludilo. Privatni istražitelj Charles Reed putuje u poplavljeni grad kako bi doznao više o vizijama koje dijele mnogi, a najviše slučajeva zabilježeno je upravo u tom izoliranom mjestašcu. Kad ga već spominjemo, recimo kako je glavni junak prilično isprazan naspram, primjerice, Sherlocka Holmesa, i predstavlja klasičnog, nepamtljivog detektiva, kakvih su prepuni loši televizijski serijali i filmovi. Kako god bilo, netom nakon silaska s broda pronalazi osobu koja bi mu mogla pomoći, no prvo za njega mora istražiti nestanak sina, što ga upliće u daljnje avanture.

Područje kojim se krećemo otvoreno je za istraživanje i prilično veliko, a uslijed poplave, prijevozno sredstvo predstavlja čamac. Imate li hrabrosti, možete i zaplivati, no to nije preporučljivo zbog zdravstvenih razloga. Posebnost su ronilačke misije, koje čine sastavni dio igre, i vjerojatno su najlošiji element koji uopće ne bi trebao biti uvršten. Naime, navigacija u ronilačkom odijelu je zbunjujuća i neintuitivna, pogotovo u dijelovima s mnogo prepreka, što uključuje i gadne protivnike iz Lovecraftova svijeta. Iako u ruci držimo harpun, nakon prvog pokušaja zbližavanja s podvodnim stanovnicima, zaključili smo da je beskoristan te kako je jedini način preživljavanja bijeg. Vatreno oružje pokazalo se, pak, vrlo nepreciznim, i guta uvijek tanke zalihe streljiva, tim više što vam za eliminaciju protivnika treba barem nekoliko pogodaka, no to su mehanike koje morate prihvatiti ako planirate The Sinking City privesti kraju.

Istraživački dio je, pak, kvalitetno izveden i igrači koji su zaigrali ranije spomenutog Sherlocka Holmesa vrlo će se brzo snaći prilikom preslagivanja dokaza u Mind Palaceu, a za razliku od slavnog detektiva, glavni junak The Sinking Cityja ima nadnaravnu sposobnost koju je u određenim situacijama moguće aktivirati i odgledati kriminalne scene iz prošlosti ili, primjerice, razgovore koji će, pak, dati nove natuknice i ideje za rješavanje slučajeva. Tijekom glavne priče, koja se očito tiče opstanka ne samo Oakmonta nego i čitavog čovječanstva, dobit ćemo priliku za donošenje odluka koje će imati teške posljedice te rješavati sporedne zadatke koji nisu pretjerano uzbudljivi.

Sve u svemu, The Sinking City nije igra koju obavezno morate zaigrati, ali ljubiteljima Lovecraftove fantazije zasigurno će dobro sjesti ako se pomire s činjenicom da survival horor elementa praktički nema.