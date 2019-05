Tom Clancy’s The Division 2 - Vatrene ulice Washingtona

Tom Clancy’s The Division 2 Proizvođač/Izdavač Massive Entertainment/Ubisoft Žanr TPS Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija: Intel Core i5-2500, 8 GB RAM, GeForce GTX 670 URL https://tomclancy-thedivision.ubisoft.com/game/en-gb/home

Prije tri godine imali smo priliku zaigrati solidni The Division, igru kojom je Ubisoft zakoračio u žanr looter shootera. Iako je sam start bio prilično “grbav”, vremenom su tehnički nedostaci ispravljeni, no oni sadržajni, unatoč najboljem trudu i volji developera, nisu nikada. The Division je predstavio simpatičan model puškaranja, skupljanja opreme i napretka, no jednom kada bi igrači odigrali završne sadržaje i stupili u famozni Dark Zone, zabava je naglo nestala, što je djelomično ispravljeno s nekoliko dodataka, ali za mnoge je već bilo prekasno jer su pronašli zanimaciju u nekim drugim naslovima. Bez obzira na sve, The Division je sasvim zasluženo dobio nastavak koji je već na prvi pogled dorađeniji, i primjetno je kako su autori pomno slušali prigovore iz prvog dijela, te na temelju njih prepravljali i prilagođavali neke elemente igrivosti, što u konačnici rezultira robusnom igrom, u kojoj na svakom koraku imamo što raditi, uz preduvjet da nam ne smeta repetitivnost.

Grupni napredak

Ovaj put autori su nas odlučili preseliti iz New Yorka u Washington, koji je vrhunski kreiran, sa svim onim značajnim lokacijama koje bismo i u stvarnosti vjerojatno posjetili kada bismo se našli u glavnom gradu SAD-a. Mreža ulica, avenija, prolaza i trgova nakrcana je mnogobrojnim detaljima i potencijalnim zaklonima te se proteže kroz 11 PvE zona kojima je na mapi jasno naglašeno za koji su stupanj razvoja lika namijenjene. Mapa je ujedno i naš najbolji saveznik, s obzirom na to da su na njoj naznačene točke interesa, bilo da se radi o sigurnim utočištima, misijama i scenarijima, igračima koji se žele družiti ili, pak, nužnim resursima, kojima ćemo darivati oslobođene kampove kako bismo zauzvrat dobili lokaciju dnevnog zadatka ili, primjerice, kakvu novu nadogradnju.

Smislenu priču o globalnoj zarazi iz prvog dijela, u čijem je stvaranju prste imao i sam Clancy, i u ovom se poglavlju nastavlja istim tempom. Kao što smo očekivali, glavni lanac scenarija iznimno je dobro odrađen, i odvest će nas u brojne instance, koje je zbog težine uputno pohoditi kao član grupe. Pozdravljamo odluku da se za njih možemo prijaviti s bilo koje pozicije u zoni i nastaviti obavljati što smo već naumili, a igra će nas, kada se skupi četveročlana ekipa, ljubazno zamoliti da pritisnemo tipku kako bi nas teleportirala na mjesto događaja. Ako je netko od članova odbije ili previdi, što nam se i samima dogodilo u nekoliko navrata, predstoji trčanje prema zadanoj točki, u čemu nam pomaže navigacija. Inače, sâm sustav navođenja, odnosno praćenja projicirane putanje, u nekim je slučajevima vrlo neprecizan i odvest će vas, primjerice, u podzemni prolaz, umjesto na lokaciju gdje se nalazi crpilište vode, pa prilikom trčkaranja nije zgorega posavjetovati se u nekoliko navrata s kartom i izvršiti nužne korekcije.

Puškaranje je doživjelo neke promjene te su protivnici malo pametniji u odnosu na one iz prethodnog poglavlja, a samo hvatanje zaklona mnogo je glađe. Ne kažemo da je savršeno, jer bili smo u situacijama kada se iz nekog razloga nismo mogli sakriti iza ograde, ili smo, primjerice, zapeli za kocku betona koja se jedva nekoliko centimetara izdizala nad ostalima, no to su rijetki slučajevi koje ne uzimamo kao veću zamjerku. Zakloni su ključni dio igrivosti, jer na otvorenom ne možemo poživjeti dulje od desetak sekundi, pogotovo uz neravnomjerne odnose snaga. Iako je naglasak na kooperativnom igranju, The Division 2 bez problema možete igrati i sami, no tada je potrebno mnogo više manevriranja i sreće, jer nemate podršku koja bi vam čuvala leđa. Neprijatelji će vas nerijetko pokušati zaobići, nabacat će bombe na vas, a uzmemo li u obzir da su i prilično otporni na metke, svaki sukob čak i s redovnim smetalima, može završiti u njihovu korist. Posebnost su jači neprijatelji koji su sposobni primiti gomilu štete zahvaljujući debelom oklopu, te je za njihovu eliminaciju uputno pronaći im slabu točku ili, pak, izdržati dovoljno dugo dok ih ne probijete. Tome u prilog svakako ne ide sporo regeneriranje specijalnosti kako bismo ih ponovno mogli koristiti, kao i primjena paketa zdravlja, koja je definitivno nepotrebno preduga, no srećom, oklopljeni divovi vrlo su spori pa će vam dati dovoljno vremena za planiranje daljnjih strategija i izmještanje.

Potraga za savršenim plijenom

Uz elemente RPG-a, kao što je dodjela sposobnosti i njihovo unapređivanje, opremanje likova ima iznimno značenje za uspješnost. Volite li uspoređivati vrijednosti i vagati koja je oprema bolja, uz stalni priljev nove na svakom koraku, The Division 2 prava je igra za vas. Popuniti ruksak s nekoliko pari rukavica, pištoljima, hlačama ili, pak, boljom maskom, nije nikakav problem jer nakon gotovo svakog sukoba protivnici ostavljaju plijen koji možete prodati ili rastaviti u prijeko potrebne resurse za izradu nove opreme. Nadalje, svako oružje moguće je dodatno ugađati, uz napomenu kako modifikacije prvo treba pribaviti, te da svaka, uz pozitivne efekte, stiže i s negativnima. Kad ih već spominjemo, recimo da su oružja podijeljena na strogo definirane klase, što nam se nije pretjerano svidjelo, jer, primjerice, automatske puške nemaju mogućnost pojedinačnog okidanja ili kratkih rafala. Isprva smo mislili da smo tulavi te kako ne znamo kojom tipkom se to određuje, no ispada da je riječ o featureu same igre, što joj baš i ne služi na čast, no s obzirom na gomilu različitih oružja, nije ni nešto što bi vas moglo odvratiti od igranja.

Neke veće tehničke probleme, koje smo poučeni iskustvom prethodnika očekivali, srećom, nismo iskusili, izuzev jednog rušenja igre, a od zamjerki možemo navesti grindanje koje za neke neće biti problematično, te sposobnosti, od kojih neke nisu baš najsjajnije implementirane i iskoristive uz ranije spomenutu dugu regeneraciju, no vjerujemo da će nadolazeće zakrpe balansirati taj dio igre. Kako god bilo, The Division 2 svidio nam se više od očekivanja, i svakako zaslužuje preporuku.