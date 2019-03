Trials Rising - Motociklističke vratolomije

Trials Rising Proizvođač/Izdavač Ubisoft Žanr Trkaća igra Platforme Windows, PS4, Xbox One

Igrači kroz serijal Trials testiraju svoje vještine prelaženja raznih prepreka motorom od 2000. godine, ali tvorevina razvojnog tima RedLynx većem je broju igrača postala poznatija izlaskom četvrtog nastavka, najprije na Xboxu 360 i zatim na računalima. Nešto prije toga Ubisoft ih je uzeo pod svoje okrilje, no posljednje dvije igre koje su pripremili, igrači nisu baš najbolje prihvatili.

Zbog toga se umjesto futurističke tematike razvojni tim odlučio vratiti svojim korijenima, i moramo priznati da je to bio sasvim dobar odabir. Ljubitelje serijala u Trials Risingu čeka ono što su i prije voljeli, a ubačene su i novosti, zbog kojih je ovaj nastavak dobra polazišna točka za početnike. Kad prvi put upalite igru, najprije ćete napraviti svojeg vozača – sustav je dosta jednostavan, ali dovoljan je za izradu avatara koji će vas adekvatno prezentirati.

Kao i u svakom nastavku do sada, i Trials Rising koristi 2.5D perspektivu, koja je najbolja za vratolomije koje ćete izvoditi

Nakon toga odmah počinje vožnja. Prvi motor pomoći će vam da se upoznate s osnovama upravljanja i pohvatate ono što je serijal Trials od igrača uvijek zahtijevao – dolazak do kraja staze u što kraćem roku, sa što manje pogrešaka. Za one koji nisu upoznati, upravljanje motorom povezano je sa sustavom fizike, koji je tim do sada prilično doradio, a svaki put kad se prevrnete, igra vam bilježi jednu pogrešku i dodaje pet sekundi. U odnosu na tipične trkaće igre, u ovoj nije uvijek uputno do kraja raspaliti gas, nego treba procijeniti što ćete morati na nadolazećoj prepreci napraviti, kako biste bili sigurni da će vaš vozač ostati stabilan.

Za početnike, kao i za one koji žele usavršiti svoje vještine upravljanja motorom, prvi put dostupna je škola

Veterani će se odmah osjećati kao kod kuće, no početnike prvi put čeka škola koja će približiti osnovne, a zatim i napredne tehnike, koje ćete morati savladati za teže staze. Početak je, logično, dosta jednostavan, ali ono gdje svaka Trials igra postane zeznuta, pokušaji su skupljanja zlatnih, a kasnije i drugih medalja, za koje morate potpuno svladati upravljanje motorom.

Staze i izazovi čekaju vas po cijelom svijetu, a nakon što ih odradite, otključavate nove lige, težine i natjecanja

Trials Rising od prethodnih se nastavaka razlikuje u sustavu leveliranja, online komponentama i, nažalost, mikrotransakcijama. Sve tri stvari u principu su sasvim nepotrebne za ovaj tip igre, ali otkad je Ubisoft preuzeo mantru “Games as a Service” nijedna igra koju izdaju ne može proći bez toga. Kad završite svaku stazu dobijete određeni XP, a nakon svakog levela dobijete po jedan “loot box”. Naravno, sustav možete potpuno ignorirati, i radi se o kozmetičkim dodacima, ali otvaranje kutija i skupljanje iskustva, prekida fluidnost same igre i zaista bi bilo bolje da ih nema.

Ubisoft sada u svaku igru mora ubaciti lootboxeve, a u ovima se kriju kozmetički dodaci za vozača i za motor koji vozite

Što se online dijela tiče, svaki put kad krenete s vožnjom neke staze igra odabere tri nasumična igrača, čije duhove možete vidjeti. Iako ih možete u opcijama isključiti, svejedno će vas na kraju dočekati ekran na kojem možete vidjeti tko je završio na kojem mjestu, a ako niste najbolji vozač, obično ćete gledati neki ples ili emotikon kojim vam se pobjednik ruga. Iako to ne predstavlja veliki problem, nakon što ste to vidjeli velik broj puta, kao i prijašnje dvije stvari, ometa fluidnost igre.

Samostalne staze možete resetirati koliko god puta želite, no nakon što krenete u natjecanje očekuje se konzistentnost i prelaženje tri staze bez prekida

Ako vam takve stvari ne smetaju, ovo je najbolje i najopsežnije Trials iskustvo koje možete zaigrati. Staza ima ogroman broj, i sve su dobro napravljene, u školi za vozače možete vježbati, rješavati hrpu izazova, kada dođete do određenih levela otključavate i nove motore, koji imaju drugačiju težinu i brzinu, a dok sve to radite pratit će vas nabrijani licencirani soundtrack i prilično dobar izgled. Nadamo se samo da će RedLynx nekako riješiti te prekide u vožnji i omogućiti ubrzavanje ili preskakanje određenih ekrana.