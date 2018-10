Two Point Hospital - Theme Hospital u novom ruhu

U današnje doba sve veće količine reizdanja i remakeova zna se dogoditi da razvojni timovi pogriješe, no Two Point Studios vrlo je vješto i uspješno prenio ono što je Theme Hospital činilo posebnim

Two Point Hospital Proizvođač/Izdavač Two Point Studios/SEGA Žanr Strateška igra Platforme Windows

Stariji igrači koji vole simulacije i menadžerske igre sigurno se sa smiješkom na licu prisjećaju sredine i kraja 90-tih godina, kada je operirao razvojni tim Bullfrog. Njihova igra u kojoj ste vodili i gradili bolnicu Theme Hospital, bila je i ostala jedinstveno iskustvo prepuno odličnih ideja i poznato po humorističnom pristupu liječenja pacijenata. Oni koji su se zaljubili u tu igru, više su od dvadeset godina čekali nešto slično, a sada im je kroz Two Point Hospital stiglo najbolje moguće iznenađenje.

Iako ova igra ima novo ime, i razvojni tim Two Point Studios zove je spiritualnim nastavkom, mogla bi se komotno zvati Theme Hospital 2, i to nije nimalo loša stvar. Tim koji je radio na novoj igri sastoji se od ljudi koji su radili na Theme Hospitalu, i to je vidljivo na svakom koraku. Premisa igre ostala je ista – izgradite bolnicu u kojoj ćete uspješno liječiti pacijente i pazite da oni, uz sve osoblje koje imate, budu sretni i zadovoljni.

Vaša karijera administratora bolnice kreće polako, i igra vas kroz tutoriale upoznaje sa svim mehanikama. Kako vas ne bismo odmah na početku opteretili s previše informacija, u prvih nekoliko bolnica izgleda kao da će vam posao biti lagan. To se kasnije brzo mijenja i igra koja naizgled izgleda vrlo jednostavno, postaje kompleksna, i ako želite da vam bolnica bude na dobrom glasu, morat ćete se potruditi.

Staza ima čak petnaest, i svaka sljedeća od vas traži nešto drugačije. Kako biste mogli krenuti na novu, morate osigurati barem jednu od tri zvijezde za vašu bolnicu. Igra vam daje tri cilja, i nakon što ih ispunite i dobijete prvu zvijezdu možete odlučiti želite li krenuti dalje i vidjeti kakve će izazove igra pred vas staviti, ili ostati i pokušati dobiti još druge dvije kako biste otključali nove sadržaje.

Svaki početak izgledat će vam uglavnom isto. Najprije ćete napraviti recepciju i sobe za osnovnu dijagnostiku, a zatim ćete graditi sobe za liječenje prema potrebi. Kada zapošljavate ljude koji će raditi za vas morate pripaziti koje karakteristike imaju – za što uspješnije postavljanje dijagnoze, doktori i medicinske sestre koji se bave tim poslovima trebali bi imati te vještine. Ako nemaju, pacijent će završiti na krivom liječenju, a to nikad nije dobro.

Igra nije prestroga sa svojim kriterijima za uspjeh, pa čak i ako se zeznete s postavljanjem soba ili zapošljavanjem, ili kojim slučajem ne zarađujete dovoljno, izgledi da vam se bolnica zatvori nisu veliki. Dobra stvar je što u bilo kojem trenutku možete i pauzirati te razmisliti što bi bilo najbolje napraviti.

Two Point Hospital sve je ono što su ljubitelji spiritualnog prethodnika htjeli, i malo više od toga. Igra je zadržala humor i zaraznost te uz to dodala nove mehanike koje je čine još zanimljivijom. Kad gledate pacijente sa šašavim bolestima kako se prešetavaju po vašim hodnicima i odlaze od sobe do sobe, u nadi da im vaše osoblje može pomoći, u pozadini svira vesela glazba koju tu i tamo prekine spiker svojim zanimljivim pričama, možete imati samo osmijeh na licu i čestitati razvojnom timu jer je uspješno oživio kultni klasik.