Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Ostavština vrijedna igranja

Uncharted: Legacy of Thieves Collection Proizvođač / Izdavač Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Platforme PC, PlayStation 5 URL https://www.playstation.com/hr-hr/games/uncharted-legacy-of-thieves-collection/

Više nema sumnje u to da Sony prihvaća PC kao ravnopravnu igraću platformu svojim PlayStation konzolama. Sve što je prije nekoliko godina unatrag bilo nemoguće zamisliti, sada se ostvaruje, što dokazuje i primjer Uncharteda, koji je samo dva tjedna nakon God of Wara dobio svoja obnovljena izdanja posljednja dva poglavlja za PC, uz punu podršku za moćan i preskup hardver koji to omogućuje. Moramo priznati da bismo više voljeli vidjeti remastere prva tri dijela, Drake's Fortune, Among Thieves i Drake's Deception, s obzirom na to da su oni u originalu stigli davnih dana na PlayStation 3, i pojavom "četvorke", uz neke manje grafičke zahvate, kao kompilacija na spomenutu konzolu, no ni ovako nismo nezadovoljni.

Osim za PC, Uncharted: Legacy of Thieves Collection objavljen je i za PlayStation 5, na kojem smo ga milošću Sonyija i zaigrali, što nam je u jednu ruku i drago, u prvom redu zbog DualSense kontrolera i njegovih podražajnih mogućnosti. Uncharted: Legacy of Thieves Collection pruža nam priliku (ponovno) zaigrati A Thief’s End, četvrto i ujedno posljednje poglavlje serijala s Nathanom Drakeom u glavnoj ulozi, te The Lost Legacy, u kojem ga nasljeđuju dvije nove avanturistice. Glavni element zbog kojeg, osim igrivosti, dakako, igrači i kritika vole tu franšizu jest priča, a nju je ekipa Naughty Doga kreirala praktički besprijekorno u završnoj avanturi Nathana Drakea.

Vjerujemo da je većini poznata, no bez otkrivanja previše detalja, prisjetit ćemo se kako Nathan i njegov brat Sam kreću u lov na blago kapetana Henryja Averyja, i potraga ih odvede na brojne svjetske lokacije diljem svijeta, uključujući Libertaliju, piratsku utopiju u vidu utvrde u šumama Madagaskara. Uz poboljšanja same igrivosti i inovacije naspram prethodnika, u smislu fluidnije borbe i užeta s kukom, koje je osvježilo ustaljene obrasce kretanja, scenaristi su priču prilagodili glavnom junaku, i daleko je osobnija od ranijih, što će ga staviti na veliku kušnju.

The Lost Legacy, pak, fokusiran je na Chloe Frazer, djevojku koja se pojavljivala u ranijim nastavcima kao sporedni lik, no ipak važan, s obzirom na to da je Nathan pao na njezin šarm. Koliko je zgodna, toliko je i sposobna preživjeti razne izazove i riješiti kompleksne zagonetke, no ipak će imati pomoć Nadine Ross, koja je potpuna suprotnost nositelju serijala. Naime, ona je plaćenica, i u četvrtom je poglavlju bila jedna od Nathanovih protivnica, no zbog osobnih interesa ipak se pridružuje zgođušnoj Chloe u potrazi za neprocjenjivim blagom, koje će joj omogućiti budućnost. Iako pričom nije bio u rangu prethodnika, The Lost Legacy mogao se pohvaliti prekrasnim otvorenim svijetom, u kojem su se smjenjivala brojna impresivna područja, od gustih prašuma, do urbanih zona i drevnih ruševina.

Pokretanjem tih remasteriranih izdanja na PlayStationu 5, već je na prvi pogled vidljivo da su grafički daleko kvalitetnija, pri čemu ne mislimo na puko povećanje razlučivosti, već to da su autori posvetili mnogo sati detaljima koji nas okružuju. Zbog toga smo većim dijelom imali osjećaj kao da igramo naslove koji su izvorno rađeni za PS5, no poneka gruba tekstura koja je uletjela u kadar podsjetila nas je da su te igre nastale prije šest, odnosno pet godina, no ruku na srce, to ne umanjuje igrivost zbog koje smo posljednjih tjedan dana nemilice ganjali isključivo Legacy of Thieves, stavivši u drugi plan sve ostale igre.

Ne znamo jesmo li pomalo zaboravili izvorna izdanja, no svaka akcija koju smo izveli u ovoj kompilaciji djeluje mnogo glađe i uvjerljivije, bilo da se radi o bliskoj borbi, bilo vožnji kroz prašumu Indijskog poluotoka. Dakako, čitav dojam dodatno je "podebljan" izvrsnim zvukom, kao i podražajima kontrolera DualSense. Svako okidanje oružja donosi onaj fini otpor prije ispaljenja, ili, primjerice, lokaliziranu trešnju prilikom njihanja na užetu iznad provalije, a slične situacije ponavljaju se praktički konstantno tijekom igranja oba naslova.

Premda je vidljivo da u ovom slučaju imamo kvalitetan remaster i mnogo sati uloženih u dorade, Sony je odlučio ići na ruku igračima koji su svojedobno kupili A Thief’s End, The Lost Legacy, ili njihovu naknadno objavljenu kompilaciju za PlayStation 4, pa oni nadogradnju za svoja izdanja na Legacy of Thieves Collection mogu nabaviti za desetak eura, što je svakako pohvalno. S druge strane, čak i puna cijena ne djeluje pretjerano, s obzirom na to da je riječ o ponajboljim akcijskim avanturama iznimno kvalitetne priče, kakve se rijetko viđaju. Za nove igrače, bilo na PC-ju ili PS5, Legacy of Thieves svakako bi trebao biti na samom vrhu popisa želja, pa ako već ne sada, tu kompilaciju svakako nabavite na nekakvoj akciji.

Igrano na PlayStationu 5, kôd ustupio proizvođač