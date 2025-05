Far Cry 4 sada se 'vrti' u 60 FPS-a na PlayStationu 5

Ova nadogradnja za Far Cry 4 još jednom pokazuje da i stariji naslovi mogu dobiti novi život na modernom hardveru, ako to razvojni studio naravno želi

Ubisoftov hit iz 2014., Far Cry 4, sada se može igrati na PlayStationu 5 u 60 FPS-a. Kako prenosi IGN, tiha nadogradnja, otkrivena kroz ažuriranje 1.08, omogućuje ovom klasiku da iskoristi snagu modernog hardvera za znatno glađe izvođenje, što će zasigurno cijeniti oni koji nisu do sada imali priliku zaigrati ovaj naslov.

Za one koji ne znaju ili se samo ne sjećaju, Far Cry 4 vodi igrača u Kyrat, prostrani i šaroliki otvoreni svijet smješten u Himalaji, s vjerojatno jednim od najboljih negativaca serijala, Paganom Minom. Kritičari su u vrijeme izlaska igre pohvalili slobodu koja nudi kampanja, kooperativni način igranja i kompetitivni multiplayer.

Far Cry 4 inače slijedi primjer drugih Ubisoftovih igara iz ere PlayStationa 4 koje su naknadno dobile poboljšanja za novije konzole, poput Assassin's Creed Syndicatea i Originsa. Očekivano, ovo je potaknulo fanove da izraze želje za sličnim tretmanom i za druge omiljene naslove iz serijala, kao što su Far Cry Primal i Far Cry 3.

Ostaje za vidjeti hoće li i drugi Ubisoftovi klasici dobiti slična poboljšanja.