Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC - Dočekali smo i to

Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC Proizvođač / Izdavač Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Platforme PC, PlayStation 5 URL https://www.playstation.com/hr-hr/games/uncharted-legacy-of-thieves-collection/

Početkom godine dobili smo priliku zaigrati remasterirana izdanja Uncharteda 4: A Thief's End i Uncharteda: The Lost Legacy na PlayStationu 5, te se prisjetili prekrasnih akcijskih avantura koje smo prije nekoliko godina zdušno ganjali na ranijoj generaciji konzola. S obzirom na novu poslovnu politiku Sonyja, prema kojoj svoje ekskluzive polako (ali sigurno) prebacuju i na PC, najavom remastera za PS5 automatski je najavljena i inačica za PC, koju smo zbog nekog razloga morali čekati dodatnih nekoliko mjeseci, no sada, kada smo je isprobali, možemo komotno ustvrditi da je druženje s Nathanom Drakeom i njegovim kompanjonima uvijek zabavno iskustvo, koje ćemo rado ponoviti još koji put.

Ono čime se ovaj serijal ističe, iznimne su priče i način kako su izvedene, pa nam je pomalo žao što igrači na PC-ju nisu prvo bili upoznati s originalnom trilogijom, objavljenoj na PlayStationu 3, poglavito drugim dijelom, koji nam je posebno prirastao srcu. Znamo da je riječ o velikom poslu te kako je priča s doradom i grafičkim poboljšanjima verzije za PlayStation 4 daleko jednostavnija, no s obzirom na to da u današnje doba svako malo dobivamo obnovljene verzije prastarih naslova, nadamo se da u nekoj ladici Sonyjevih glavešina postoji nalog za preradu originalne trilogije, koji samo treba potpisati.

Kako god bilo, oni koji su upoznati s pričom znaju kako je Uncharted 4: A Thief's End završno poglavlje s Nathanom Drakeom u glavnoj ulozi te na epski način završava njegovo doba, dok je ona u Uncharted: The Lost Legacy pripala Chloe Frazer, jednom od glavnih likova serijala koja se provlačila kroz nekoliko nastavaka, a koja se udružuje s Nadine Ross, koja je, pak, Nathanova suparnica u četvrtom poglavlju. Osnovna razlika između ta dva nastavka je u načinu kako su njihove priče ispričane. Naime, Uncharted 4 iznimno je linearan, što u suvremeno doba zvuči kao teško svetogrđe, ali upravo je ta "stara škola" dizajna omogućila autorima stvaranje iznimno privlačne i intrigantne radnje, s brojnim logičnim međuscenama i prevratima, kao i detaljno isplanirane položaje kamere u praktički svakom trenutku igranja, zbog čega gledateljima igra nalikuje na kakav izvrsno izrežirani avanturistički film.

S druge strane, u The Lost Legacyju, developeri su se priklonili "napretku", iako zaista ne vidimo zašto bi išli izmišljati toplu vodu pored bojlera, odnosno dotadašnjeg linearnog vođenja priče, te implementirali poluotvoreni svijet koji služi svrsi, ali je cijelu stvar razvodnio. Da odmah budemo jasni, daleko od toga da je spomenuta igra loša ili da smo u nekom trenutku osjetili zamor koji je tipičan kod ponavljajućih radnji, kakvima akcijske avanture obiluju, ali jednostavno je opus s Nathanom Drakeom ostavio na nas veći dojam zbog pamtljivih scena koje ostaju dugo u sjećanju.

Kao u svakom Unchartedu, osnovu čini red skakanja i istraživanja, upakiran s redom napucavanja, prikradanja i bliske borbe. Neki će reći kako je korištenje kontrolera u takvim igrama jedini ispravan način igranja, no kao igrači odrasli uz PC-ju, ne dijelimo njihovo mišljenje. Kao i Days Gone ili Horizon Zero Dawn prije njega, pa čak i posljednja trilogija Tomb Raidera, Uncharted: Legacy of Thieves Collection dodatno nas je uvjerio da je takve igre sasvim ugodno, u nekim dijelovima, primjerice, pucačkim, čak i učinkovitije igrati uz korištenje miša i tipkovnice. Istina, nedostaje onaj faktor "razvaljen na kauču" i televizor veličine omanjeg kamiona, ali nakon isprobavanja igre s kontrolerom DualSense uz osjetilne podražaje i našeg omiljenog WASD plus miš igranja, potonji nam je daleko bolje sjeo.

Iako je Uncharted 4 u originalu objavljen 2016., odnosno 2017., ako govorimo o The Lost Legacyju, i dan-danas obje igre grafički izgledaju odlično, a neki od pejzaža kojima tijekom igranja svjedočimo, oduzimaju dah. Osjećaj je još bolji prilikom korištenja ultraširokih monitora, a pohvale idu i na račun optimizacije i korištenja naprednih grafičkih mogućnosti Nvidijinih, odnosno AMD-ovih, grafičkih kartica, pa je, primjerice, igra u našem slučaju radila potpuno glatko i bez zastajkivanja uz najbolje postavke na konfiguraciji pogonjenoj procesorom i7-8700, 16 gigabajta RAM-a i Nvidijinom grafičkom GeForce RTX 3060.

U svakom slučaju, drago nam je da je jedan od ponajboljih avanturističkih serijala napokon sletio na PC u najboljem mogućem izdanju, a preko 20 sati vrhunske priče i igrivosti svakako zaslužuje našu preporuku.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio proizvođač