Unravel Two - Braća po čvoru

Malo tko se nadao da bi Unravel mogao dobiti nastavak, no tijekom promotivne konferencije Electronic Artsa na sajmu E3 se upravo to potpuno nenadano dogodilo

UNRAVEL TWO Proizvođač/Izdavač ColdWood Interactive/Electronic Arts Žanr Platformska avantura Platforme Windows, PS4, Xone

Prije dvije godine dobili smo priliku zaigrati Unravel, simpatičnu platformsku avanturu koja je bila solidna, ali gledajući je u cijelosti, nije predstavljala materijal koji bi u neko doba mogao rezultirati novim poglavljem. Electronic Arts nije dijelio naše mišljenje, već je ekipi ColdWood Interactivea dao nalog da u potpunoj tajnosti rade na novom izdanju uz par smjernica koje su nesumnjivo pristigle od samih igrača. Da skratimo, dok su oči javnosti bile uprte u konferenciju Electronic Artsa na sajmu E3, u prodaju krenuo Unravel Two, punokrvni nastavak u kojem pratimo daljnje avanture Yarnya, simpatičnog humanoidnog klupka vune koji odmah u početku dobiva pratnju.

Priča započinje na brodu bez kontrole na kojem se naš junak Yarny našao iz nekog razloga, te uslijed oluje pada u more i puca mu nit. Nakon buđenja na obali upoznaje novog plavog prijatelja koji se našao u istoj situaciji, te njih dvoje povezuju niti što je ujedno i temelj novog stila igranja kojeg je, kako i predviđate, najbolje iskusiti u kooperativnim seansama s prijateljem. Što se tiče samog nastavka priče, nemamo što previše pametovati obzirom da postoji, ali je je kao i u prethodniku u potpunosti bačena u drugi plan, te smo nakon nekog vremena shvatili kako se osmjehujemo i brzinski prelazimo neke zagonetke bez da imamo ikakvog pojma na koji su način povezani s vunenim stvorenjima, ali vjerujte, to nimalo ne umanjuje uživanje u ovoj prekrasnoj igri.

Zapravo smo i sami iznenađeni grafičkom podlogom koja je iznimna. Iako to nije najvažniji dio Unravela Two, kao uostalom ni bilo kojeg drugog naslova, ostali smo zapanjeni količinom detalja kojima smo obasipani u svakoj sceni. Počevši od samog dizajna likova, njihove povezanosti i akcijama koje mogu napraviti, ispreplitanjem dijelova "tijela", pa do primjerice dotrajalih greda, cvijećem nakrcanih travnatih područja ili recimo požara u pozadini i srušenog debla prekrivenog mahovinom. Jednostavno, sve izgleda odlično i u službi je same igrivosti koja kako smo rekli, počiva na suradnji između crvenog i plavog vunenog "čovječuljka".

Nit između njih je rastezljiva, iako ne u beskonačnost pa će jedan lik moći povući drugog preko stijene, zavezati čvorove između dviju točaka i time napraviti trampolin, no i povezati se, točnije ispreplesti se čime je omogućena igra za jednog igrača. Ista nije loša, no napredak je definitivno prespor, poglavito u dijelovima sa kompleksnijim zagonetkama u kojima smo prisiljeni naizmjenično kontrolirati likove, a takvi čine većinu igre. Kooperativno igranje s druge strane izgleda potpuno prirodno čak i u akcijskim dijelovima kada bježimo pred nekim stvorenjem ili iz nekog drugog razloga treba biti brz zahvaljujući iskri koja nam jasno označava put kojim trebamo odskakutati.

Čak i da niste baš najveći fan platformskih avantura i iskusni u tom žanru, Unravel Two će potrajati možda dvije-tri večeri, te nam se čini kako je sedam poglavlja ipak premalo, iako opet napominjemo, u svakom smo u potpunosti uživali i rijetko bismo naišli na neku prepreku koja bi nam oduzela više od minute da shvatimo kako je prijeći. U svakom slučaju Unravel Two je zanimljiv, zabavan i kao kooperativna zabava, vrijedan preporuke.