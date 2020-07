Valorant - Herojska pucačina za natjecatelje briljira u svojoj jednostavnosti

Valorant Proizvođač/Izdavač Riot Games Žanr FPS Platforme PC Min. konfiguracija Win x64, i3-370M, GT 730, 4 GB RAM URL https://playvalorant.com/

Na prvi pogled, Valorant izgleda kao klon Counter Strikea. Na drugi, pak, podsjeća na Overwatch. I doista, elementi obje ove igre dio su svakog atoma Riot Gamesove nove igre, namijenjene onima koji se žele mrežno natjecati. Valorant može se pohvaliti jednostavnošću i naglaskom na taktičko nadigravanje, te pametnim kombiniranjem naoko nespojivih elemenata u smislenu cjelinu u kojoj pobjeđuje sirova vještina i organiziranost, a ne sreća.

Standardni način igre Valoranta igrače dijeli u dva tima od pet članova. Svaki igrač na početku meča odabire jednog od 11 dostupnih agenata, nakon čega počinje borba podijeljena na 25 rundi u trajanju od 100 sekundi, iz koje kao pobjednik izlazi tim koji prvi stigne do 13 osvojenih bodova. Timovi su podijeljeni na obrambeni i napadački, a pobjedu u rundi osigurava eliminiranje čitavog protivničkog tima, postavljanje i detonacija bombe (Spike), odnosno sprečavanje napadačkog tima da u tome uspije. Svi igrači na bojište stupaju ravnopravni, opremljeni osnovnim pištoljem i šačicom in-game valute, koju mogu iskoristiti za kupnju boljeg oružja, oklopa ili vještina. Već u tom trenutku do izražaja dolaze taktički elementi i odluke – hoćemo li odlučiti u prvi sukob ući bez dodatne zaštite, kako bismo u idućoj imali novca za bolje oružje, ili ćemo uložiti sve te si tako osigurati uspješan početak. Igra je to rizika i nagrade, u kojoj nema ispravne ni pogrešne odluke.

Da stvar ne ostane samo na refleksima i lovu na piksele u koje ćemo smjestiti metak, pobrinuo se sustav heroja. Naime, svih 11 dostupnih agenata jedinstveni su. Specijalizirani su za različite pristupe borbi i raspolažu različitim vještinama. Raditi presjek svih vještina bilo bi suludo (i prilično dosadno u pisanoj formi) pa ćemo spomenuti tek to da se radi o četiri kategorije vještina. Jedna od njih osnovna je i dostupna svakom agentu u svakom trenutku (uz kratki cooldown). Dvije vještine moguće je otključati in-game novcem između rundi, a posljednja, takozvani Ultimate, otključava se sakupljanjem Ult bodova za vrijeme igre. Te bodove osiguravaju uspješna ubojstva protivnika, taktički potezi ili jednostavno osiguravanje orbova razbacanih po mapi. Aktiviranjem vještine Ultimate agenti mogu prouzročiti veliku štetu protivničkom timu, obraniti stratešku poziciju ili oživjeti pale suborce, ovisno o klasi kojoj pripadaju.

Valorant ima krivulju učenja koja počinje strmo, a zatim se nastavlja unedogled. Uvijek je moguće naučiti nešto novo, pa se ne treba čuditi ako i nakon 20-ak sati igre niste pohvatali baš sve konce. Tome pridonosi i raznolikost Agenata. Njihove se vještine ponekad preklapaju, no mahom donose suptilne razlike zbog kojih će vam pojedini heroji odgovarati ili ne. Nije zbog toga rijetkost da pojedini heroj nekom odgovara, dok drugi s njime ne mogu napraviti baš ništa.

Valorant je na prvu neprivlačan i nepošten, no ova je igra poput vina. Postaje bolja s vremenom. Njegova se čar nalazi u jednostavnoj složenosti koju možete cijeniti tek nakon što u igru uložite preko nekoliko sati svog vremena.