Desperados III - Odmetništvo na Divljem zapadu

Strateški serijal Desperados dugo je bio na ledu, a kada je THQ Nordic objavio da će tvorci odlične igre Shadow Tactics: Blades of the Shogun napraviti novi nastavak, očekivanja su bila velika. Na svu sreću, Mimimi Games nije razočarao

Desperados III Proizvođač/Izdavač Mimimi Games/THQ Nordic Žanr Strategija, stealth Platforme PC, PS4, Xbox One

Od tri igre koje su izašle u strateškom šuljanju po Divljem zapadu kroz serijal Desperados, najbolje je bila ocijenjena prva. Ostale dvije nisu oduševile ni igrače niti kritičare pa je tim Spellbound Entertainment odustao od izrade novih. Izdavač THQ Nordic u posljednjih se nekoliko godina dočepao raznih IP-ova i započeo s oživljavanjem velikog broja serijala, a među njima bio je i Desperados. Izradu nove igre stavili su u ruke sposobnog tima Mimimi Games, koji je zaslužan za vrlo uspješnu modernizaciju takvih igara kroz svoj prvi projekt Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Zbog toga su očekivanja od ove igre bila visoka, a s veseljem vas možemo obavijestiti da je Mimimi Games napravio izvrstan posao. Desperados III, unatoč brojci, ne nastavlja priču tamo gdje je treći nastavak stao, već nam pokazuje život Johna Coopera prije nego što smo se upoznali s njim u originalu Wanted Dead or Alive. Najprije ćete se upoznati s Cooperom, a zatim s ostatkom tima. Iz originala se vraćaju dva lika (doktor i snajperist Doc McCoy i ubojita zavodnica Kate O’Hara), a od dvoje novih, jednog ćete upoznati odmah (mrgud sa zamkom za medvjede Hector), a drugu negdje na polovici igre (opaka voodoo kraljica Isabelle).

U svakom trenutku možete provjeriti što koji protivnik vidi, a ako vam se dogodi ovo, znači da vam se uskoro loše piše

Svaki od pet likova koje ćete voditi kroz 16 misija ima svoje vještine i stvari u kojima su dobri, ali nećete uvijek imati pristup svima. Neke ćete misije rješavati s jednim likom pa će vam se pridružiti netko drugi, dok će na nekima biti dostupna cijela družina, što vam daje ogroman broj opcija za čišćenje uvijek velikog broja neprijatelja. Već kad smo ih spomenuli, protivnici nisu pretjerano raznoliki, ali svaki od njih ima svoju funkciju. S “običnim” neprijateljima možete raditi što hoćete. Ponchos su imuni na većinu vaših trikova i ne zanimaju ih distrakcije, Long Coats će vidjeti kroz vaše maskiranje i teški su za ubijanje, a psi vas mogu nanjušiti i raditi vam probleme.

Iako grafika možda nije vrhunska, animacije i poseban izgled svake lokacije donosi nešto drugačije

Iako imate opciju korištenja vatrenih oružja, glavna ideja ovih igara bila je taktičko planiranje, promatranje kretanja i obrazaca protivnika te čekanje prave prilike za njihovo uklanjanje i skrivanje. Na svakoj ste stazi u velikoj manjini, i agresivan pristup vrlo rijetko ima dobre rezultate. Ako vam se zbog toga čini da je igra teška i zahtjevna, dobro vam se čini. Na svu sreću, možete birati između nekoliko težina, a razvojni tim unutar igre naglašava da ćete griješiti i umirati, i da slobodno koristite Quick Save i Quick Load funkcije, kao i Showdown Mode, koji vam daje opciju pauziranja igre i planiranje jedne radnje za svakog lika (osim na najvećoj težini). Oni željni dodatnih izazova ne moraju se zabrinjavati, jer ima i toga – prelaženje misija u vremenski ograničenom roku i posebni uvjeti za značke znači da ćete usavršavati svoje vještine i kroz svaku misiju proći nekoliko puta, ako želite.

Jedna od zabavnijih stvari nakon što uspješno odradite misiju prikaz je poteza koje ste radili, kao i praćenje svih ostalih statistika koje igra nudi

Veće primjedbe na Desperados III nemamo. Priča se bavi osvetom i solidno je odrađena, interakcija između likova na misijama i u scenama zabavna je, lokacije su raznolike i dobro izgledaju, glazba lijepo upotpunjuje atmosferu na Divljem zapadu, a za rješavanje svake misije imate velik broj opcija. Ono što bi se moglo istaknuti kao negativno je to da za izazove, koji postaju sve veći kako napredujete kroz igru, neće svi imati strpljenja. Ipak, ako ste voljeli Desperados: Wanted Dead or Alive, Commandos 2, Robin Hood: The Legend of Sherwood ili Shadow Tactics, Desperados III sigurno će vas oduševiti.

Osim što scene na početku svake misije služe za dodatno upoznavanje s pričom i likovima, dobit ćete pregled važnih informacija i lokacija, kao i ideje za planove koje možete ili ne morate poslušati