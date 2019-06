Void Bastards - Problemi s papirologijom

Void Bastards Proizvođač/Izdavač Blue Manchu/Humble Bundle Žanr FPS Platforme Windows, Xbox One

U posljednjih nekoliko godina imali smo prilike zaigrati brojne naslove u rogue-like i rogue-lite žanrovima. Glavna premisa ovog tipa igara je da svaki vaš pokušaj prelaska igre izgleda drugačije, a ovisno o pristupu za koji se razvojni tim odluči, uvijek možete kretati od nule ili zadržati neke nadogradnje, tako da vam svaki sljedeći prelazak bude malo lakši. Većina takvih igara također spada u platformere ili akcijske avanture, no Blue Manchu je razvojni tim koji je imao drugačiju ideju.

Na svakom brodu na koji se odlučite zaputiti čekaju vas razne opasnosti, u ovom konkretnom slučaju pare, od kojih na ekranu bude psihodelični tulum

Budući da se radi o timu koji se sastoji od članova koji su svojedobno osnovali Irrational Games (System Shock 2, BioShock i brojni drugi poznati naslovi), logično je bilo da žele svoje FPS vode spojiti s tim zanimljivim konceptom. Zbog toga je Void Bastards najjednostavnije opisati kao manje kompleksan System Shock sa strateškim elementima iz indie hita FTL: Faster Than Light, uz dodatak vrlo privlačnog stripovskog izgleda u stilu igre XIII i šašavog humora.

Ako idemo u malo detaljniji opis, krenut ćemo ovako... Nalazite se u ulozi osuđenika koji je smješten na svemirskom brodu Void Ark. Zadatak je pobjeći s lokacije imena Sargasso Nebula, ali put do slobode, nažalost, uključuje papirologiju i birokraciju. Ova je maglica prepuna raznih napuštenih svemirskih brodova, koje nastanjuju neprijatelji različitih vrsta, a na svakom tipu možete očekivati nekoliko vrsta materijala koji su važni za prikupljanje i rješavanje spomenutih problema.

Kao i u FTL-u, imate pristup karti na kojoj birate svoje destinacije, koje vas vode do materijala nužnog za napredak

Ovdje dolazimo do spoja različitih žanrova. Iz FTL-a preuzeta je svemirska mapa na kojoj strateški birate sljedeće odredište. Važno je planirati rutu – kamo ćete se zaputiti i koju ćete putanju odabrati za optimalno prikupljanje sredstava za stvaranje itema koje igra od vas traži – jer se na prethodne točke ne možete vraćati. FPS dio odvija se na samim brodovima. Kada odaberete svoje odredište, ako se radi o brodu, možete birati želite li se zaputiti na njega i vidjeti koje materijale krije.

Jednom kada se spojite, ispred vas se nalazi mapa, nasumično generiran raspored prostorija koji gotovo svaki svemirski broj ima, i selekcija neprijatelja koja će vas na njemu dočekati. Prije svakog polaska imate mogućnost odabira opreme, kao i pregled modifikatora koji vas čekaju čim sletite. Dvije glavne stvari na koje morate pripaziti, količina su zdravlja i kisika koju imate. Ovisno o težini koju odaberete (ima ih pet), stvari će biti lakše ili teže, a ako umrete, nema brige, na red dolazi sljedeći kažnjenik s otpremninom od prošlog, i krećete dalje sa svim nadogradnjama koje ste otključali.

Igra ima cijeli crafting sustav, u kojem sklapate oružja i druge razne dodatke koji će vam olakšati posao. Sve što otključate, ostaje za sljedećeg zatvorenika ako prijašnji ne poživi

Osim što je razvojni tim odlično uspio spojiti žanrove, posebno se mora istaknuti stil na koji su se odlučili. Cijelo vrijeme kad igrate imate dojam da ste u interaktivnom stripu, i veselje je gledati sve interakcije koje se odvijaju na ekranu. Ono što se Void Bastardsima može prigovoriti jest to da nakon desetak sati već znate što je što, kakav vas raspored soba otprilike očekuje, i kako se sa svime morate nositi. Ako vam se dogodi da umrete, jer neprijatelji kasnije prilično jako udaraju, samo znači da treba sve početi ispočetka, a unatoč odličnoj prezentaciji, atmosferi i zabavi koju igra pruža, može se javiti frustracija. Bez obzira na to, razvojni tim stvorio je nešto zanimljivo, drugačije i zabavno, i to je dovoljno da manje primjedbe zanemarimo i uživamo u onome što su nam pripremili.

Iako priča nije u prvom planu, kada je ima, prezentirana je kao strip i prožeta humorom