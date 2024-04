Spring Screams – osam horor igara za bagatelu, ali požurite!

Iako je sezona Halloweena već odavno iza nas, malo straha (dakako, isključivo u kontroliranim uvjetima) nikada ne škodi.

Shodno tome, u sklopu simpatično nazvanog Spring Screams humble bundlea, odnosno putem stranice Humble Bundle, svoju videoigraću kolekciju možete upotpuniti s čak osam horor igara praktički za kikiriki.

Naime, na popustima koji variraju od 80% do 95% nalaze se redom: Amnesia: The Bunker, My Friendly Neighborhood, The Quarry, Ad Infinitum, Escape the Backrooms, Devour, Demonologist te Forewarned.

Premda biste za dotične inače morali izdvojiti 180,50 €, oni u ovom trenutku mogu postati vaši za svega 15,54 €. – ali samo ako malo požurite jer ponuda vrijedi samo do tri sata ujutro!

P.S. Cijena može blago varirati ovisno o prosječnom iznosu koji kupci odluče izdvojiti za spomenuti humble bundle.