Humble Bundle nudi osam Xbox Game Studiosovih naslova za bagatelu

Ako ste u potrazi za kvalitetnim videoigraćim naslovima, na najnoviju promotivnu ponudu Humble Bundlea svakako se isplati baciti oko. Naime, u sklopu tzv. Xbox Game Studios Bundlea, na Humble Bundleu trenutačno možete ugrabiti sveukupno osam videoigara (Steam kodovi) te tako uštedjeti do 190 eura.

Drugim riječima, ako svoju videoigraću kolekciju odlučite upotpuniti igrama Wasteland 3, Quantum Break, Age of Empires: Definitive Edition, Ori and the Will of the Wisps, As Dusk Falls, Broken Age, Sunset Overdrive i Battletoads (2020.), za iste ćete morati izdvojiti samo 9,35 eura. Alternativno, odnosno u slučaju da ste zagrijani isključivo za Broken Age, Sunset Overdrive i Battletoadse, dotični mogu postati vaši za pukih 4,67 eura.

Xbox Game Studios Bundle bit će dostupan do 22. svibnja.