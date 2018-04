Warhammer: Vermintide 2 - Krvava zabava

INFO Warhammer: Vermintide 2 Proizvođač/Izdavač Fatshark Žanr Kooperativna akcijska igra Platforme Windows, PS4, Xone

U fantazijskom svijetu Warhammera možete pronaći svakakve igre, a 2015. godine švedski je razvojni tim Fatshark odlučio posuditi Valveovu formulu Left 4 Dead, malo je naštimati i izdati Warhammer: End Times – Vermintide. Oni igrači koji su ljubitelji kooperativnih igara i tog mračnog svijeta dobili su točno ono što su htjeli – premlaćivanje hordi dvonožnih štakora i zabavu s prijateljima. Taj je naslov bio hit pa kada je najavljen nastavak, nitko nije bio iznenađen.

On nam je stigao kao Warhammer: Vermintide 2, a vrlo dobre temelje koji su postavljeni u originalu Fatshark je odlučio nadograditi i ispraviti neke stvari na koje su igrači imali pritužbe. Najveće kritike išle su na račun balansiranosti i loota, pa idemo vidjeti kako su se odlučili s time uhvatiti ukoštac.

Kao i u originalu, Vermintide 2 daje vam mogućnost biranja između pet heroja, od kojih svaki ima svoja oružja i vještine. Nakon što odradite prolog u kojem se upoznajete s kontrolama i mehanikama borbe, i vidite kako su sada štakori Skaven odlučili surađivati sa snagama Chaosa, birate lika koji vam se najviše sviđa, i akcija može započeti.

Progresija izgleda ovako: birate misiju na koju želite otići, pokušate je uspješno odraditi, dobijete iskustvo, i jednu ili dvije kutije u kojima se nalazi nasumična oprema, vratite se u dvorac gdje opremate svog lika time što ste dobili, i birate novu misiju. Ako misiju ne uspijete završiti, dobijete nešto iskustva, ali nikakve druge nagrade i morate krenuti ispočetka.

Fatshark je u nastavku pripremio trinaest mapa, a na svakoj morate odraditi neke drugačije zadatke. Zajedno s još trojicom igrača kroz svaku ćete trčati i boriti se protiv hordi Chaosa i Skavena, među kojima ima slabijih i jačih jedinica. Ove slabije zahtijevaju jedan do dva udarca, a za jače morate ciljati određene dijelove tijela. Osim njih, ima i bosseva za čije ubijanje morate ujediniti snage s drugom trojicom igrača.

Svaki od pet likova ima i melee i ranged napade pa si možete pronaći stil koji vam se više dopada. U odnosu na original, u ovoj igri postoje još dvije dodatne klase za likove kojima dobivate pristup nakon što dođete do određenog levela. Prva je otključana odmah, a druge dvije otključavaju se na levelu 7, odnosno 12. To ubacuje dodatnu raznolikost pa jednim klikom možete promijeniti klasu u bilo kojem trenutku ako želite isprobati nešto drugačije.

Igra uza sav sadržaj, kojeg ima dosta, izgleda i zvuči vrlo dobro. Fatshark se zaista potrudio napraviti bolji nastavak od originala, i to im je i uspjelo. One koji su uživali u prvoj igri opet čekaju brojni sati zabave, a oni koji žele ući u svijet Warhammera u ovom obliku na umu moraju imati da je za napredak nužan grind te kako će iste mape gledati mnogo puta. Ako vam to ne smeta, zgrabite nekoliko prijatelja i zabavljajte se s komadanjem protivnika.