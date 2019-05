A Plague Tale: Innocence - Štakori i inkvizicija

A Plague Tale: Innocence Proizvođač/Izdavač Asobo Studio/Focus Home Interactive Žanr Akcijska avantura Platforme Windows, PS4, Xbox One

Razvojni tim Asobo Studio već vrlo dugo radi igre, no do sada su se gotovo isključivo bavili izradom Disneyjevih IP-ova i pomaganjem drugim velikim timovima s njihovim projektima. Prije nekoliko su godina odlučili da je vrijeme za promjene pa su se bacili na izradu iskustva koje su sami htjeli pružiti igračima. Njihova igra A Plague Tale: Innocence akcijska je avantura za koju su rekli kako su im uzori igre poput Brothers: A Tale of Two Sons i The Last of Us, a nakon što smo je zaigrali, možemo potvrditi da sličnosti postoje.

Glavna junakinja ove mračne priče je Amicia De Rune, mlada plemkinja kojoj se svijet okrene naglavačke na samom početku igre. Radnja igre odvija se na kraju 14. stoljeća u Francuskoj, kada je osim Stoljetnog rata, veliki problem predstavljala i Crna smrt. Nakon što im inkvizicija upadne na imanje i na brzinu uništi sve što su imali, Amicia mora za ruku uzeti svojeg mlađeg brata, kojeg zbog izolacije nije propisno ni upoznala, spasiti živu glavu i pokušati pronaći lijek za misterioznu bolest koja ga muči od rođenja.

Iako je igra prilično mračna, trenutaka za male stvari, kao i lijepe prizore, još uvijek ima

U igrama je običaj da su djeca imuna na smrt, ali razvojni se tim očigledno nije slagao s tim konceptom te je odlučio prikazati nam sve mračne strane ljudske rase. Budući da je Amicia mlada djevojka, a ne obučeni vojnik, sa sobom nosi samo praćku koja njoj i bratu pomaže za stvaranje distrakcija i ubijanje pokojeg neprijatelja. Veći dio igre provest ćete šuljajući se, a ako vas neprijatelji ugledaju, neće imati nimalo milosti i, kao što možete očekivati, jedan udarac dovoljan je da se okonča život glavne junakinje. Zbog sustava craftinga koji u igri postoji, stvari će vremenom postati lakše, i imat ćete više opcija za rješavanje problema na koje naiđete, ali nikad se nećete osjećati kao da svaki susret možete riješiti silom.

Svugdje po svijetu pronalazit ćete razne materijale koje će Amicia moći koristiti za nadogradnju svoje opreme i izradu raznog streljiva

Najveća novost u igri, i jedna od najimpresivnijih, more je štakora s kojim ćete se susresti na brojnim lokacijama. Jedina stvar koja im smeta je svjetlost, a ako kojim slučajem uletite među njih, vrlo ćete brzo ugledati crni ekran. Način kako se kreću, miču, navaljuju prema vama ili neprijateljima, ako im želite nimalo lijep kraj, izuzetno je fluidan i iznenađujuće je da tolike količine stvari na ekranu nemaju utjecaja na performanse.

Iako ćete veći dio putovanja kroz igru provesti uz Amiciju i Huga, drugi likovi pridružit će vam se u toj nimalo lijepoj i često morbidnoj i pomalo uznemirujućoj avanturi. Svaki od njih dobro je razrađen i gluma je vrlo dobro odrađena, pa je užitak družiti se s njima i imati malo svjetla u svoj toj tami.

Spoj vjerskog fanatizma i opake bolesti rezultiraju nimalo ugodnim prizorima koji će vas stalno pratiti

Za svoj prvi pošteni projekt Asobo Studio napravio je odličan posao. A Plague Tale: Innocence u današnje je vrijeme jedna od rijetkih linearnih igara usmjerenih na priču i likove pa ako su vam takva iskustva draga i htjeli biste da ih ima više, ona će vam upravo to i pružiti. Osim zanimljivih likova i solidne priče koja je povremeno predvidljiva, atmosfera i izgled igre imaju nešto posebno, a mehanike štakora, šuljanja i zagonetke upotpunjuju cijelo iskustvo. Definitivno imajte ovu igru na umu ako u današnje doba battle royalea i otvorenih svjetova želite nešto drugačije.

Kada ih ima, ima ih u izuzetno velikom broju. Jedina stvar koja se štakorima ne dopada je svjetlost pa morate biti oprezni kada kročite među njih