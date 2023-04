AK-47 CS:GO skin prodan za 400.000 dolara kolekcionaru iz Kine

Najavom Counter-Strikea 2 u kojem će se moći koristiti skinovi iz CS:GO-a, tržište kozmetičkih dodataka ovog serijala je podivljalo, čemu svjedoči i svježa transakcija koja je kolekcionara iz Kine olakšala za 400.000 dolara. Toliko je, naime, platio Tier 1 Case Hardened "Blue Gem" skin za AK-47 zbog unikatnog izgleda i ukrasa s kojima dolazi.

Iako se većina skinova za AK-47 u rangu "Case Hardened" prodaje za nekoliko stotina dolara, ovaj šareni dodatak koristi uzorak 661 poseban po, da citiramo znalce, "najviše plave boje po kojoj ga je lako prepoznati". Uz to dolazi u trenutno najboljem mogućem stanju, StatTrak Minimal Wear, obzirom da A StatTrak Factory New u ovom slučaju još ne postoji, a sve nas je strah pomisliti kolika će on koštati kada se prvi put pojavi na tržištu.

Ranije navedeno samo po sebi bi imalo cijenu od 150.000 dolara, no prijašnji vlasnik, izvjesni Luksusbums, koji je organizirao prodaju putem streamera i trgovca zipeLa, ga je ukrasio s četiri naljepnice Katowice 2014 Titan Holo koje se smatraju jednim od najskupljih u Counter-Strikeu, te svaka pojedinačno vrijedi oko 60.000 dolara.

Obzirom da je izlazak Counter-Strikea 2 predviđen za ljeto, pretpostavka je da će cijene kozmetičkih dodataka i dalje rasti pa bi novi vlasnik, koji već u kolekciji ima nekolicinu vrijednih skinova, poput Souvenir AWP Dragon Lorea procijenjenog na više od 100.000 dolara, za par mjeseci na ovoj investiciji mogao prilično zaraditi.