Akcijska avantura Control dobiva ekspanziju i dodatne sadržaje

Izdavačka kuća 505 Games i razvojni tim Remedy su objavili planove glede daljnje podrške u vidu novih sadržaja za nedavno objavljenu akcijsku avanturu Control. Spomenuta se pojavila na tržištu 27. kolovoza za PlayStation 4, Xbox One i PC putem Epic Games Storea za kojeg će ostati ekskluziva narednih godinu dana kada će biti igriva i putem Steama. Priča nas vodi u ulogu novoizabrane šefice tajne agencije Federal Bureau of Control (FBC) koja se bavi istraživanjem fenomena i pojava koje krše zakone stvarnosti, a prema prvim reakcijama, ekipa Remedya je ponovo obavila poslovično dobar posao uz prosječne ocjene od 81 posto za inačicu na Xboxu One, do vrlo visokih 86 posto za onu koja je igriva na PC-u.

Prema novoj objavi, igrači koji su nabavili igru će tijekom jeseni dobiti Photo Mode kojeg su navodno zahtijevali od samo starta, a njime kao i u drugim igrama je moguće uhvatiti izrežirane screenshote i hvaliti se njima prijateljima ili po društvenim mrežama. Nadalje, u prosincu bi Control trebao biti nadograđen Expeditions načinom igranja koji donosi nove izazovne završne sadržaje u kojima ćemo pomagati šefu zaštite Arishu u istraživanju misterioznih formacija u njihovom neobičnom okruženju. Oba dodatka će za sve igrače biti potpuno besplatna.

Osim ovih poklona, Remedy radi i na dvije ekspanzije koje su u planu tek za iduću godinu, a iste su uključene u Season Pass ili ih se može kupiti zasebno. Svaka od njih donosi novu priču, timove, izazove, protivnike, kao i nove elemente igrivosti koji proširuju postojeće. U The Foundationu ćemo se pozabaviti poviješću The Old Housea, središnjice FBC-a, na zahtjev tajnovitog Boarda koji od nas traži da se iz nekog razloga vratimo u prošlost. Druga ekspanzija AWE, koja stiže nakon The Foundationa nas pak vodi u novi odjel Old Housea, sektor koji se bavi istraživanjima, a u njemu FBC proučava događaje koji se odvijaju u alternativnim svjetovima. Za kraj spomenimo kako će se The Foundation isprva pojaviti na PlayStationu 4, dok će verzije za PC i Xbox One uslijediti naknadno, dok će AWE biti objavljen na svim platformama istovremeno.