Akcijska igra Biomutant konačno ima datum izlaska

Prošlo je gotovo četiri godine otkad smo prvi put čuli za projekt novog tima Experiment 101, koji se dopao izdavaču THQ Nordic. Post-apokaliptična igra u kojoj upravljate neobičnom životinjom najavljena je za vrijeme sajma Gamescom 2017. godine, a plan je bio da će je se igrači moći dočepati na ljeto 2019. godine. To se nije dogodilo i već dugo nismo čuli što se događa s razvojem. Danas su tim i izdavač prekinuli šutnju i putem društvenih mreža objavili da ova akcijska igra stiže 25. svibnja.

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com/qVdTMaxxS5 — Biomutant (@Biomutant) January 26, 2021

Tim kojeg su osnovali neki od developera koji su radili na serijalu Just Cause svoju prvu igru opisuju kao "kung-fu fantazijski RPG s otvorenim svijetom" u kojem je borbeni sustav kombinacija pucanja, borbe prsa o prsa i korištenje raznolikih vještina vašeg mutanta. Čekaju vas brojni protivnici u šarenom i neobičnom svijetu uz priču koja će se granati ovisno o vašim odlukama. Uz to, Experiment 101 je ubacio sustav craftanja koji ćete moći koristiti kako god želite, vještine koje drastično mijenjaju gameplay, a sloboda je prisutna i u opremanju lika.

Uz običnu verziju, koja će se najvjerojatnije prodavati za 60 eura (službene cijene još nema), THQ Nordic objavio je detalje o dvije druge. Collector's Edition košta 119,99 eura i uz igru uključuje figuricu junaka, artwork i soundtrack zapakirano u posebnu kutiju, dok se Atomic Edition prodaje za 399,99 eura i uz igru ima prilično veliku dioramu, metalnu kutiju, majicu, veliku podlogu za miš, artwork i soundtrack također u posebnom pakiranju.

Ako ne dođe do promjena, Biomutant ćete moći zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a tim i izdavač su obećali da će do izlaska malo po malo objavljivati više informacija o igri. Sve što su do sada objavili nalazi se na službenim stranicama, a prvi trailer koji su nam pokazali možete pogledati u nastavku.