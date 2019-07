Akcijski SF RPG Everreach: Project Eden stiže u rujnu

Premda se strategija u realnom vremenu Meridian: New World, gledamo li kritike, nije pretjerano proslavila, moramo napomenuti kako je riječ o uratku samo jednog čovjeka, Edea Tarsolya, koji je u njemu pokazao što zna i umije. Nakon što ga je u travnju 2014. godine objavio, Tarsoly nije sjedio prekriženih ruku već je polako okupljao ekipu za novi projekt na kojem su radili tri godine i jučer ga javno predstavili.

Riječ je o akcijskom SF RPG-u Everreach: Project Eden inspiriranom serijalima Mass Effect, Destiny, Halo i Gears of War, kao i nedavnim ne pretjerano uzbudljivim Anthemom, koji nas stavlja u ulogu Nore Harwood, člana zaštitarskog odjela koji mora osigurati kolonizaciju novog planeta. Isti, dakako, krije brojne tajne, pa je pred nama istraživanje nepoznatih krajolika i misterija drevne civilizacije koja ga je u davnim vremenima naseljavala uz taktičku borbu, razgranat sustav sposobnosti i korištenje borbenih vozila.

Zanimljivost je da se Tarsoly okružio prokušanim suradnicima koji su i ranije radili na nekolicini videoigara i filmova. Primjerice, priču potpisuje Michelle Clough koja je radila na scenariju serijala Mass Effect, dok je za prekrasne krajolike koji će se pred nama prostirati zadužena Mai-Anh Tran, umjetnica s bogatom pozadinom, poglavito u filmskom svijetu.

Spomenuta je u svojoj karijeri surađivala na izradi filmova poput Warcrafta i Star Treka: Beyond, nekih epizoda serijala Game of Thrones i Black Sails, kao i na brojnim drugim projektima. Prema dostupnim materijalima, Everreach: Project Eden djeluje vrlo zanimljivo, a očekujemo ga u rujnu u verzijama za PC putem Steama i Xbox One, dok bi se inačica za PlayStation 4 trebala pojaviti do konca godine.